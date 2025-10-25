Neymar avec le PSG, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plus grosse recrue de l’histoire du football, Neymar aura connu des hauts et des bas au PSG. Néanmoins, la star brésilienne a marqué de son empreinte et de son talent les pelouses françaises. Passé par Angers et Ajaccio, Thomas Mangani se rappelle du cauchemar qu’était l’ancien numéro 10 parisien pour les défenses adverses.

Le PSG a vu de nombreuses stars passer par le club au cours des dernières années. Le club de la capitale avait notamment choqué la planète football avec le recrutement de Neymar contre 222M€ en 2017. Si au cours de ses six années passées à Paris, le Brésilien a parfois déçu ou agacé, tous sont unanimes pour reconnaître son talent.

Neymar a fait souffrir ses adversaires au PSG Ancien milieu de terrain passé par le SCO d’Angers et l’AC Ajaccio, Thomas Mangani fait notamment partie des joueurs ayant souffert face à Neymar en Ligue 1. L’ancien joueur désormais retraité s’est confié à l’Equipe à ce propos.