Transfert annulé à l’OL : Le sacrifice que personne n’a vu venir !

En quête de liquidités cet été pour stabiliser sa situation financière délicate, l’OL s’est séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments. Le club rhodanien aurait notamment pu vendre Malick Fofana, qui avait une plutôt belle cote sur le mercato. L’international belge a finalement décidé de rester au sein de la formation lyonnaise, et a fait un sacrifice inattendu pour cela.

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Dans le rouge sur le plan financier, le club rhodanien s’est séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Alexandre Lacazette ou encore Lucas Perri ont ainsi quitté le navire. Malick Fofana aurait également pu faire ses bagages.

Malick Fofana a décidé de rester à l'OL cet été... L’international belge avait une cote très intéressante sur le mercato. L’ailier de 20 ans était notamment dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, qui étaient prêts à lâcher aux alentours de 40M€ pour le recruter. Mais finalement, Malick Fofana est resté à l’OL à l’issue du mercato estival.