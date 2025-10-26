Un «grand» joueur à l’OL : L’annonce de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Après un été mouvementé, où le mercato a fait des dégâts notamment dans le secteur offensif, l’OL compte désormais grandement sur Malick Fofana pour faire la différence. L’international belge a une bonne marge de progression. Paulo Fonseca prédit d’ailleurs un avenir brillant à l’ailier de 20 ans, qu’il estime en mesure de combler ses lacunes.

Cet été a été très mouvementé du côté de l’OL. Le club rhodanien a notamment été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments sur le mercato afin de redresser sa situation financière. Le secteur offensif de Paulo Fonseca a ainsi été décimé. Désormais, le coach portugais mise sur Malick Fofana pour faire la différence. Et l’entraîneur de 52 ans n’a pas manqué de prédire un avenir brillant à l’international belge.

«Il peut encore franchir un cap» « D’un joueur qui réclame toujours le ballon dans les pieds, il est devenu un attaquant qui prend les espaces, en libère. Les adversaires se sont préparés à le contrer, aux situations de un-contre-un. Il peut encore franchir un cap dans le dernier dribble, la prise de décision » a d’abord expliqué Paulo Fonseca dans des propos rapportés par L’Equipe.