Coup de folie à l’OL : Paulo Fonseca répond cash !

Pierrick Levallet

L’effectif de l’OL est plutôt limité cette saison. Les remplaçants n’évoluent pas vraiment au même niveau que les titulaires. Paulo Fonseca pourrait alors tenter un coup en faisant jouer constamment le même onze. L’entraîneur portugais a néanmoins fait savoir qu’une telle stratégie relèverait de la folie et mettrait la santé des joueurs en danger.

Le mercato estival a fait des dégâts du côté de l’OL. Le club rhodanien s’est séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments afin de stabiliser sa situation financière qui était à un stade critique. L’effectif de Paulo Fonseca s’est ainsi considérablement affaibli. Et il semble être en train de montrer ses limites.

L’OL avec le même onze jusqu’à la fin de saison ? L’OL reste en effet sur deux défaites consécutives. Contre l’OGC Nice, Paulo Fonseca avait décidé de faire tourner pour ménager ses cadres après la trêve internationale. Les remplaçants n’ont toutefois pas convaincu. Certains ont alors suggéré au coach portugais d’aligner constamment le même onze jusqu’à la fin de saison. Paulo Fonseca est toutefois conscient qu’une telle stratégie relèverait de la folie.