OL : Le transfert de dernière minute qui régale Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, l’OL s’est activé en toute fin de mercato pour recruter un nouvel attaquant. Le club rhodanien a ainsi mis la main sur Martin Satriano juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. Et Paulo Fonseca est plutôt satisfait par l’international uruguayen jusqu’à présent.

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Dans le rouge sur le plan financier, le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments pour redresser la barre. Alexandre Lacazette ou encore Georges Mikautadze ont ainsi quitté le navire. La formation lyonnaise a donc été contrainte de se trouver un nouvel attaquant juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes.

L'OL a recruté Martin Satriano à la dernière minute L’OL a ainsi mis la main sur Martin Satriano dans les dernières heures du mercato. L’international uruguayen s’est d’ailleurs installé dans le onze de Paulo Fonseca, même si son bilan laisse encore à désirer (1 but en 6 matchs). Le coach portugais a néanmoins avoué être satisfait par le rendement de l’attaquant de 24 ans.