PSG - Signature de Dembélé : La révélation de la presse italienne !

Axel Cornic

Nouvelle star du Paris Saint-Germain depuis le départ de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a franchi un cap, devenant l’un des meilleurs joueurs de la planète. Et cela pourrait passer par une grosse revalorisation salariale à en croire plusieurs sources, avec son contrat actuel qui se termine tout de même en juin 2028.

A 28 ans, Ousmane Dembélé a enfin explosé. Souvent pointé du doigt pour ses travers, l’international français a définitivement changé et montré tout son talent. Ce n’est pas le PSG qui va s’en plaindre, puisqu’il est actuellement l’un des joueurs les plus suivis et les plus appréciés au monde.

Le PSG prêt à prolonger Dembélé ? Ce changement pourrait pousser le PSG à lui offrir un meilleur contrat, même si le Ballon d’Or 2025 est déjà le plus gros salaire de l’équipe actuellement. Plusieurs sources ont évoqué des négociations entre le club parisien et l’entourage d’Ousmane Dembélé, qui de son côté semble plutôt enclin à prolonger.