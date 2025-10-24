Ousmane Dembélé : Nouveau clash à la Mbappé pour le PSG ?

Axel Cornic

Devenu en l’espace d’une année l’une des plus grandes stars de la planète, Ousmane Dembélé pourrait prendre de plus en plus de place au Paris Saint-Germain. Et cela pourrait se répercuter sur les négociations autour de sa prolongation, alors que son contrat actuel le lie au club parisien jusqu’en juin 2028.

Souvent très critiqué pour sa maladresse, Ousmane Dembélé a mis tout le monde d’accord. Le Français a réalisé la meilleure saison de sa carrière et cela a fait le bonheur du PSG, qui va désormais devoir affronter un dossier très important. Car il va falloir offrir un nouveau contrat à celui qui est récemment devenu Ballon d’Or 2025.

Jackpot pour Dembélé Et ça ne s’annonce pas si simple ! La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet que les négociations entre le PSG et le clan Dembélé ne devraient pas être si simples. Du côté du joueur, on aimerait décrocher une grosse revalorisation salariale et au sein du club on semble vouloir tout faire pour le garder. Pas question de faire de folies toutefois, même pour la nouvelle star de l’équipe.