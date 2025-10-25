Transfert surprise à l’OL, c’est imminent !

Pierrick Levallet

L’OL a perdu plusieurs de ses meilleurs éléments cet été. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs joueurs afin de stabiliser sa situation financière. Depuis, Paulo Fonseca puise dans le centre de formation pour trouver des nouvelles solutions. Il devrait cependant en perdre une très prochainement.

Pierre-Antoine Dorival va quitter l'OL D’après les informations de Ouest France, Pierre-Antoine Dorival devrait quitter l’OL d’ici peu. Le milieu de terrain de 19 ans devrait rejoindre le Stade briochin en prêt en qualité de joker. Le président et entraîneur Guillaume Allanou cherchait un joueur capable de renforcer son entrejeu et de compenser la grave blessure de l’un de ses joueurs.