Transfert de Lacazette : L’OL lance un appel !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OL s’est imposé lors de la réception de Strasbourg (2-1) dimanche soir, les Gones ont raté un troisième penalty d’affilée, cette fois-ci tiré par Corentin Tolisso. Lyon en avait un très grand ces dernières saisons en la personne d’Alexandre Lacazette, parti au Neom FC, et comme l’a déclaré son capitaine après la rencontre, doit encore trouver son successeur dans ce domaine.

En s’imposant face à Strasbourg (2-1) dimanche soir, l’OL a réalisé un gros coup et est revenu à la hauteur de l’OM au classement. Mais Lyon aurait pu prendre l’avantage plus tôt dans la rencontre, si Corentin Tolisso avait transformé son penalty, le troisième de suite raté par les Gones.

« Il va falloir qu’on trouve un sérieux tireur de penalty » « Ça fait trois de suite. On en parle entre nous on ne va pas se mentir », a avoué le capitaine de l’OL en zone mixte. « Pour moi le plus important c’est que le penalty finisse au fond, peu importe qui tire. J’avais dis que si je tirais et que je marquais, tant mieux je continuais, si je ratais, je passais mon tour et c’était à quelqu’un d’autre de tirer. Il va falloir qu’on trouve un sérieux tireur de penalty. »