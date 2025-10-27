Officiel : Catastrophe à l'OL, l'annonce que tout le monde craignait !

Axel Cornic

Sorti sur civière lors de la rencontre face au RC Strasbourg (2-1), Malick Fofana a beaucoup inquiété à l’Olympique Lyonnais. Le verdict est tombé ce lundi et la star belge du club rhodanien ne devrait pas revenir sur le terrain pour tout de suite, avec son absence qui va donner du fil à retordre à son coach Paulo Fonseca.

C’est la grosse frayeur du week-end. Durement taclé par Ismaël Doukouré lors de la rencontre face à Strasbourg ce dimanche, Malick Fofana va beaucoup manquer à l’OL. Les craintes autour de son état de santé se confirment, avec une longue absence qui est annoncé.

Fofana va se faire opérer Dans un communiqué officiel publié ce lundi, l’OL a annoncé que son joueur souffre d’une « entorse grave de la cheville droite ». Cela va obliger l'ailier de 20 ans à subir une intervention chirurgicale et le club rhodanien annonce déjà une absence de plusieurs mois.