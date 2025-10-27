OL : Lacazette choisit son successeur, c’est un fiasco !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il se soit finalement imposé, l’OL a raté son troisième penalty de la saison dimanche face à Strasbourg (2-1). Un sujet qui préoccupe le vestiaire et Alexandre Lacazette, tireur désigné avant son départ, avait alors demandé à Corentin Tolisso de s’en charger et prendre ses « responsabilités », ce qui a été un échec.

« Ça fait trois de suite. On en parle entre nous on ne va pas se mentir. » À l’OL, le problème du tireur de penalty n’est toujours résolu. Dimanche contre Strasbourg, c’est Corentin Tolisso qui a échoué dans cet exercice, après Ainsley Maitland-Niles lors de la réception de l’OGC Nice (3-2) et Pavel Sulc contre Salzbourg (2-0).

« Il va falloir qu’on trouve un sérieux tireur de penalty » « Pour moi le plus important c’est que le penalty finisse au fond, peu importe qui tire. J’avais dis que si je tirais et que je marquais, tant mieux je continuais, si je ratais, je passais mon tour et c’était à quelqu’un d’autre de tirer. Il va falloir qu’on trouve un sérieux tireur de penalty », a déclaré Corentin Tolisso en zone mixte. « On en avait un très grand l’année dernière et toutes ces années, mais c’est pas facile de mettre un penalty. »