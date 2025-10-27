OL : Lacazette choisit son successeur, c’est un fiasco !

Bien qu’il se soit finalement imposé, l’OL a raté son troisième penalty de la saison dimanche face à Strasbourg (2-1). Un sujet qui préoccupe le vestiaire et Alexandre Lacazette, tireur désigné avant son départ, avait alors demandé à Corentin Tolisso de s’en charger et prendre ses « responsabilités », ce qui a été un échec.
« Ça fait trois de suite. On en parle entre nous on ne va pas se mentir. » À l’OL, le problème du tireur de penalty n’est toujours résolu. Dimanche contre Strasbourg, c’est Corentin Tolisso qui a échoué dans cet exercice, après Ainsley Maitland-Niles lors de la réception de l’OGC Nice (3-2) et Pavel Sulc contre Salzbourg (2-0).
« Il va falloir qu’on trouve un sérieux tireur de penalty »
« Pour moi le plus important c’est que le penalty finisse au fond, peu importe qui tire. J’avais dis que si je tirais et que je marquais, tant mieux je continuais, si je ratais, je passais mon tour et c’était à quelqu’un d’autre de tirer. Il va falloir qu’on trouve un sérieux tireur de penalty », a déclaré Corentin Tolisso en zone mixte. « On en avait un très grand l’année dernière et toutes ces années, mais c’est pas facile de mettre un penalty. »
Lacazette a demandé à Tolisso de prendre ses responsabilités
Justement, Alexandre Lacazette a demandé au capitaine de l’OL de s’en charger désormais : « Le dernier match il m’a envoyé un message, il m’a dit : “Le prochain tu le tires, prends tes responsabilités” », a ajouté Corentin Tolisso. « Je me suis dis que le prochain penalty sifflé, j’allais tirer. Je m’étais dis que je le tirerais au milieu parce qu’il était grand et que s’il partait du bon côté, la probabilité pour qu’il arrête mon tir était plus élevée. Je n’ai pas voulu tirer comme ça, je voulais tirer plus haut et plus fort, malheureusement, j'ai raté ma frappe. Il y a des échecs dans la vie et il faut apprendre. J’espère que le prochain que je tirerai je le mettrai. »