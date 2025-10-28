Départ de Tolisso : Il annonce une grande nouvelle pour l’OL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une grosse saison avec l’OL, Corentin Tolisso est donc un candidat logique pour l’équipe de France selon Daniel Riolo qui ne comprend toujours pas que Didier Deschamps ne l’ait pas rappelé. Mais l’éditorialiste explique qu’il s’agit également d’une bonne nouvelle pour l’OL que Tolisso ne parte pas en sélection… Explications.

Sacré champion du Monde en 2018 avec l’équipe de France, Corentin Tolisso (31 ans), doit-il repartir en sélection ? Nombreux sont les observateurs à militer pour un retour du milieu de terrain de l’OL chez les Bleus, d’autant que Didier Deschamps dispose d’options limitées dans l’entrejeu. Daniel Riolo s’est lâché à ce sujet dimanche soir au micro de l’After Foot, sur RMC Sport.

« Il ne vaut mieux pas qu’il y aille » « Tolisso, c'est le patron, c'est le guide suprême. (...) J'ai souvent dit cette saison que c'est quand même hallucinant qu'on voit certains retours en Bleu ou certaines personnes sélectionnées et pas lui. Honnêtement, j'ai envie de dire aux supporters lyonnais, tant mieux. Il ne vaut mieux pas qu'il y aille. Il est tellement important et tu as l'impression que s'il n'était pas là, il n'y aurait pas d'autre guide, alors lui ajouter ça dans son calendrier… », lâche Riolo, qui estime donc qu’il s’agit d’une grande nouvelle pour l’OL que Tolisso ne reparte pas en équipe de France.