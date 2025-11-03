Un tricheur à l’OL, une star se fait tacler en public !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Réduit en infériorité numérique pendant la majeure partie de la rencontre, l’OL a réussi à ramener un match nul de son déplacement à Brest (0-0) dimanche soir. Eric Roy a pointé du doigt le vice des Gones qui ont tout fait pour gagner le plus de temps possible et casser le rythme, notamment Corentin Tolisso, resté « au moins dix minutes par terre ».

Après son match nul contre le Paris FC (3-3) mercredi dernier, l’OL a de nouveau été tenu en échec dimanche soir, cette fois-ci par Brest (0-0). Une rencontre que les Gones ont jouée à 10 contre 11 dès la huitième minute en raison de l’expulsion d’Hans Hateboer. Ils ont tout fait pour casser le rythme afin de gagner du temps et Eric Roy a désigné deux spécialistes dans cet exercice, à commencer par Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca.

« Il envoyait des ballons sur le terrain pour ralentir le jeu » « J’ai déjà expérimenté ça quand il était entraîneur adjoint à Lille où il envoyait des ballons sur le terrain pour ralentir le jeu quand on partait en contre-attaque ou qu’on essayait de revenir au score. Je ne suis pas très étonné et c’est à l’arbitre de faire respecter les lois du jeu. Je peux le comprendre », a déclaré l’entraîneur de Brest en conférence de presse.