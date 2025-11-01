Un joueur «important» à l’OL : L’annonce surprise !

Pierrick Levallet

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Dans l’optique de rééquilibrer sa balance financière, le club rhodanien s’est séparé de joueurs comme Alexandre Lacazette ou encore Rayan Cherki. Malgré cela, la formation lyonnaise joue les premières places en Ligue 1 cette saison. Eric Roy a d’ailleurs salué le travail de Paulo Fonseca, qui a rendu chaque remplaçant important dans son effectif.

«C’est une équipe qui est plus forte aujourd’hui» « Paulo Fonseca ? Il met maintenant vraiment sa patte. Je pense sincèrement que c’est une équipe qui est plus forte aujourd’hui que l’année dernière, même si elle a perdu des joueurs importants » a d’abord confié l’entraîneur de Brest en conférence de presse avant la réception de l’OL.