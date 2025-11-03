Retour à l’OL : Un attaquant lance un appel à Paulo Fonseca !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu cet été dans son club formateur, Rachid Ghezzal doit se contenter de bouts de match à l’OL. Dimanche, lors du nul obtenu en infériorité numérique à Brest (0-0), c’est une nouvelle fois en sortie de banc que l’ailier âgé de 33 ans a été utilisé et il espère que Paulo Fonseca lui accordera plus de minutes à l’avenir.

Libre depuis la fin de son contrat avec Rizespor, Rachid Ghezzal a fait son grand retour à l’OL au début du mois de septembre, huit ans après son départ. Âgé de 33 ans, l’ailier s’est engagé pour une saison, plus une en option, avec également un projet de reconversion à la clé au sein de son club formateur.

Ghezzal prend son « mal en patience » S’il vient apporter son expérience à un groupe composé de plusieurs jeunes joueurs, Rachid Ghezzal aspire tout de même à plus jouer. L’international algérien (22 sélections) n’a pas été titularisé une seule fois par Paulo Fonseca pour le moment cette saison et attend patiemment son heure, comme il l’a confié au micro de Ligue 1+ après le match nul de l’OL à Brest (0-0) dimanche.