Retour à l’OL : Fonseca confirme une très mauvaise nouvelle !

De retour à l’OL début septembre et décisif lors de la victoire face à Utrecht (0-1), Rachid Ghezzal ne pourra plus jouer en Ligue Europa désormais. L’attaquant âgé de 33 ans n’est plus qualifié en C3 après la clarification d’un point de règlement par l’UEFA, ce qu’a confirmé Paulo Fonseca en conférence de presse.

Comme indiqué par L’Équipe, l’OL ne pourra plus compter sur Rachid Ghezzal en Ligue Europa, qui sera donc absent jeudi pour la réception du FC Bâle. La raison, une « clarification du règlement » de l’UEFA qui fait que l’attaquant âgé de 33 ans n’est plus qualifié en C3 jusqu’au mois de janvier.

Ghezzal ne peut plus jouer en Ligue Europa Revenu à l’OL le 5 septembre dernier, l’inscription de Rachid Ghezzal n’aurait pas dû être validée, lui qui avait pourtant été passeur décisif pour Tanner Tessmann lors de la victoire face à Utrecht (0-1). Présent en conférence de presse ce mercredi, Paulo Fonseca a confirmé cela, évoquant une « situation particulière ».