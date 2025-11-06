Trois transferts révélés pour 2026 : Le PSG prépare du lourd !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il fallait s’y attendre, le PSG n’est pas épargné par les blessures depuis le début de la saison. De quoi forcément compliquer la tâche de Luis Enrique. Mais voilà que cela pourrait s’arranger à l’occasion du mercato hivernal. Un an après le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG aurait l’intention de remettre le couvert en janvier… avec 3 transferts en tête.

Le PSG s’est donc contenté de 3 nouveaux joueurs lors du dernier mercato. Pourtant, l’effectif aurait eu besoin de plus de sang neuf encore. Des carences aujourd’hui criantes, mises en exergue par les nombreuses blessures. Luis Enrique va donc devoir trouver des solutions pour les semaines à venir. Mais le mercato hivernal pourrait arriver à point nommé pour le PSG.

3 recrues attendues au PSG ? Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025, le PSG voudrait refaire le coup en 2026. Et cette fois, ce n’est qu’un transfert qui serait envisagé. En effet, selon les informations de Footmercato, à l’approche de ce mois de janvier, le club de la capitale tablerait sur l’arrivée de 3 renforts : un défenseur polyvalent, un milieu avec de l’expérience et un joueur offensif capable de jouer sur les côtés.