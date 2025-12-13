Lucas Chevalier : Le PSG a pris sa décision, c'est officiel !

Ce samedi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi se déplace sur la pelouse du FC Metz : le stade Saint-Symphorien. Pour cette rencontre, Lucas Chevalier a retrouvé le groupe de Luis Enrique. Toutefois, le gardien français va rester sur le banc au coup d'envoi. Matvey Safonov étant titularisé à sa place.
Pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1, le PSG est en déplacement à Metz ce samedi soir. Pour cette rencontre, programmée au stade Saint-Symphorien, Luis Enrique a pu rappeler Lucas Chevalier.
Metz-PSG : Lucas Chevalier est sur le banc
Victime d'un violent tacle de Lamine Camara face à l'AS Monaco, Lucas Chevalier était touché à la cheville. Remis de sa blessure, le portier du PSG a retrouvé le groupe de Luis Enrique pour le duel face à Metz, prévu ce samedi soir. Toutefois, Lucas Chevalier ne débutera pas cette rencontre comptant pour la 16ème journée de Ligue 1.
Metz-PSG : Safonov est aligné d'entrée
Si Lucas Chevalier est de retour, Luis Enrique préfère le laisser sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Par conséquent, Matvey Safonov va garder la cage du PSG ce samedi soir à 19 heures.
La composition officielle parisienne pour affronter le FC Metz : Matvey Safonov - Warren Zaïre-Emery, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez - Vitinha, Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou - Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Kang-In Lee.