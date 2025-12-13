Lucas Chevalier : Le PSG a pris sa décision, c'est officiel !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi se déplace sur la pelouse du FC Metz : le stade Saint-Symphorien. Pour cette rencontre, Lucas Chevalier a retrouvé le groupe de Luis Enrique. Toutefois, le gardien français va rester sur le banc au coup d'envoi. Matvey Safonov étant titularisé à sa place.

Pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1, le PSG est en déplacement à Metz ce samedi soir. Pour cette rencontre, programmée au stade Saint-Symphorien, Luis Enrique a pu rappeler Lucas Chevalier.

Metz-PSG : Lucas Chevalier est sur le banc Victime d'un violent tacle de Lamine Camara face à l'AS Monaco, Lucas Chevalier était touché à la cheville. Remis de sa blessure, le portier du PSG a retrouvé le groupe de Luis Enrique pour le duel face à Metz, prévu ce samedi soir. Toutefois, Lucas Chevalier ne débutera pas cette rencontre comptant pour la 16ème journée de Ligue 1.