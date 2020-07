Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les joueurs de Villas-Boas réclament des renforts !

Publié le 9 juillet 2020 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur les ambitions de l'OM pour la saison prochaine, Alvaro Gonzalez estime que le club doit se renforcer afin de performer dans toutes les compétitions.

Prêté l'été dernier par Villarreal, Alvaro Gonzalez a vu l'Olympique de Marseille lever son option d'achat. Par conséquent, le défenseur espagnol va poursuivre l'aventure avec le club phocéen et ne manque pas d'ambitions pour la saison prochaine. Il faut dire qu'il va disputer sa première Ligue des Champions, mais il espère que l'OM va se renforcer au moins quantitativement afin de faire bonne figure en C1.

«Notre effectif est très compétitif, mais juste»