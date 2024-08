OM : Révolution signée De Zerbi, il dit tout

Arnaud De Kanel

Depuis la nomination de Roberto De Zerbi, Quentin Merlin a un nouveau statut à l'OM. Lors des phases de possession, le latéral gauche vient s'incorporer au milieu de terrain afin de créer le surnombre. La réussite du schéma de jeu de De Zerbi passe donc par les performances du Français qui se plait dans ce nouveau rôle.

Roberto De Zerbi a débarqué à l'OM avec la volonté d'imposer sa patte à son équipe. La première chose qui a sauté aux yeux durant la préparation est le nouveau rôle confié à Quentin Merlin. Latéral gauche à la récupération, l'ancien nantais devient milieu de terrain lorsque l'OM a le ballon et il lui est même demandé de porter le ballon. Une révolution pour lui mais qui ne semble pas le déranger.

«Je prends beaucoup de plaisir à ce poste-là»

« Oui, je m'amuse beaucoup, je prends beaucoup de plaisir. Après, j'ai la chance d'avoir été formé comme milieu de terrain, donc j'ai déjà quelques bases. Ça m'aide aussi dans le jeu. Après, je dois continuer à travailler sur mon positionnement, sur le fait d'être de trois quarts, et sur la prise d'infos. Mais ça va venir avec le temps. Oui, je prends beaucoup de plaisir à ce poste-là », a confié Quentin Merlin en zone mixte. Samedi, en l'absence de Geoffrey Kondogbia, il a même été titularisé au milieu de terrain, laissant son côté gauche à Pol Lirola.

«C'est un rôle différent, mais j'aime bien apprendre différentes choses»

Et une nouvelle fois, Quentin Merlin a apprécié de découvrir un nouveau rôle. « Oui, j'avais un rôle différent. Je jouais au milieu de terrain, je défendais au milieu, je n'étais pas comme auparavant où je défendais à gauche et je passais au milieu. C'est un rôle différent, mais j'aime bien apprendre différentes choses, ça me confronte à autre chose. Donc c'est bien. Après, j'étais un peu déçu parce que j'ai perdu des ballons assez bêtes. Ce sera à travailler pour la suite. Le plus important, c'est que la victoire est là et que le groupe vive bien », a ajouté le joueur de l'OM.