WWE - Officiel : De champion du monde à la porte, le départ surprise qui vient d'être annoncé

La WWE a créé la surprise en se séparant de plusieurs de ses stars vendredi, dont Braun Strowman, ancien champion du monde au sein de la compagnie. Ce n'est pas une première pour l’Américain de 41 ans, ayant déjà quitté la compagnie en 2021 avant de faire son retour sur les rings.

Vendredi soir, la WWE a surpris en actant les départs de plusieurs de ses stars. Braun Strowman, Dakota Kai, Shayna Baszler, Cora Jade, Kayden Carter, Katana Chance, Gigi Dolin, Eddy Thorpe, Jakara Jackson, Oro Mensah, Riley Osborne, Javier Bernal ainsi que l’équipe Gallus, composée de Joe Coffey, Mark Coffey et Wolfgang, ont quitté l’organisation reine du catch après que leur contrat a été résilié ou non renouvelé. Pour certains, cela n’est pas la première fois que la WWE acte leur sortie.

Nouveau départ pour Braun Strowman

En juin 2021, la WWE avait déjà pris la décision de se séparer de Braun Strowman, de son vrai nom Adam Scherr, disposant pourtant d’un statut conséquent dans la compagnie, remportant notamment le titre Universal en mars 2020, avec un règne de cinq mois. Le catcheur américain avait fait son retour en septembre 2022 et avait depuis trouvé sa place dans le milieu de la carte. Absent du dernier WrestleMania à Las Vegas, Braun Strowman était apparu au Smackdown de la veille, faisant équipe avec LA Knight contre Jacob Fatu et Solo Sikoa.

Un passage marqué par des blessures

Auteur de matchs solides avec Bronson Reed ou plus récemment Jacob Fatu, Braun Strowman n’a pas échappé aux blessures durant son second passage à la WWE, s’absentant pendant un an entre mai 2023 et 2024 après une opération pour corriger ses vertèbres cervicales C4 et C5. Le 30 septembre 2024, c’est une déchirure à l’aine en plein combat contre Bronson Reed (qu’il avait terminé) qui l’avait tenue éloigné des rings quelques semaines.