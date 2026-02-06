Sergio Ramos à l’OM : L’info est confirmée en France (avec un détail qui fait toute la différence)

Passé notamment par le Paris Saint-Germain après la fin de son aventure au Real Madrid, Sergio Ramos aurait bien pu rester en Ligue 1. Les médias espagnols assurent en effet que le défenseur central aurait été proposé au grand rival de l’Olympique de Marseille, alors qu’il est actuellement sans club. Mais des nouvelles précisions viennent apporter une autre lumière sur ce sujet...
La liste des joueurs ayant porté les maillots du PSG et de l’OM, est très longue. Il y a notamment eu Laurent Fournier et Bruno Germain en 1991, mais également Alain Roche en 1992, Daniel Bravo en 1998 ou encore George Weah en 2000 et Fabrice Fiorèse en 2004. Mais on en trouve également dans l’histoire très récente, comme avec les signatures à Marseille d’Adrien Rabiot en 2024 et de Timothy Weah, lors du mercato estival 2025.
« Selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille »
Un nouveau nom illustre aurait pu s’ajouter à cette liste, car de l’autre côté des Pyrénées on assure que Sergio Ramos aurait été tout proche de l’OM, après avoir porté les couleurs du PSG. « Selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais c’est l’information que j’ai » a récemment annoncé le journaliste espagnol Roberto Gomez, au micro de Radio MARCA.
Oui... mais en 2023 !
Cette information a évidemment beaucoup fait parler, en Espagne comme en France. Mais si elle semble vraie, elle doit surtout être remplacée dans le bon contexte... puisque cela ne concernerait aucunement le dernier mercato hivernal. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, les services de Sergio Ramos auraient bel et bien été proposés à l’OM, mais c’était en 2023 juste après son départ du PSG. A noter que le défenseur central de 39 ans n’a plus de club depuis le 1er janvier 2026 et son départ de Monterrey.