Sergio Ramos à l’OM : L’info est confirmée en France (avec un détail qui fait toute la différence)

Axel Cornic

Passé notamment par le Paris Saint-Germain après la fin de son aventure au Real Madrid, Sergio Ramos aurait bien pu rester en Ligue 1. Les médias espagnols assurent en effet que le défenseur central aurait été proposé au grand rival de l’Olympique de Marseille, alors qu’il est actuellement sans club. Mais des nouvelles précisions viennent apporter une autre lumière sur ce sujet...

La liste des joueurs ayant porté les maillots du PSG et de l’OM, est très longue. Il y a notamment eu Laurent Fournier et Bruno Germain en 1991, mais également Alain Roche en 1992, Daniel Bravo en 1998 ou encore George Weah en 2000 et Fabrice Fiorèse en 2004. Mais on en trouve également dans l’histoire très récente, comme avec les signatures à Marseille d’Adrien Rabiot en 2024 et de Timothy Weah, lors du mercato estival 2025.

Se proposer en 2023 après son départ du PSG pour que ça se sache en 2026… — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 6, 2026

« Selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille » Un nouveau nom illustre aurait pu s’ajouter à cette liste, car de l’autre côté des Pyrénées on assure que Sergio Ramos aurait été tout proche de l’OM, après avoir porté les couleurs du PSG. « Selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais c’est l’information que j’ai » a récemment annoncé le journaliste espagnol Roberto Gomez, au micro de Radio MARCA.