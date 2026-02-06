Un joueur de l'OM malheureux : Le transfert qui fait mal au vestiaire marseillais !

Du côté de l'OM, on a profité du mercato hivernal pour faire notamment un peu le ménage au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Alors que plusieurs joueurs n'étaient plus vraiment désirés à Marseille, ils ont été nombreux à faire leurs valises. Mais voilà que certains départs ont été plus durs à vivre que d'autres pour le vestiaire de l'OM.
Pour cette seconde partie de saison, l'OM se présente avec de nouvelles têtes, mais aussi en moins. En effet, ça a bougé dans les deux sens à Marseille pour ce mercato hivernal. Plusieurs indésirables de Roberto De Zerbi ne sont ainsi plus là, à commencer par Amir Murillo. Le Panaméen s'est ainsi envolé pour la Turquie et Istanbul où il s'est engagé avec Besiktas. Au grand dam de ses désormais ex-coéquipiers à l'OM.
« Forcément, ça me touche »
La perte d'Amir Murillo va laisser des traces dans le vestiaire de l'OM. A commencer chez Timothy Weah. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'Américain a exprimé toute sa tristesse à propos du départ du Panaméen dont il était très proche : « Amir (Murillo) et moi, on a une relation un peu spéciale. On est deux joueurs de la zone CONCACAF, je le connais depuis longtemps. Il a joué avec mon cousin à New York Red Bull, je connais sa famille, ses enfants. Forcément, ça me touche. Mais c’est une décision du coach et du staff, il faut la respecter. Je lui souhaite le meilleur pour la suite, sincèrement ».
« Moi je veux des joueurs qui ont faim »
Si Amir Murillo va être regretté par certains joueurs de l'OM, on ne peut pas forcément en dire autant de la part de Roberto De Zerbi. En effet, l'Italien a lui tenu des propos très durs à l'égard du Panaméen, balançant : « La question de Murillo est très simple. Je suis l'entraîneur et j'ai des devoirs et des obligations. Mon obligation c'est d'avoir des joueurs qui ont faim. C'est ce que je veux et ce que veulent les supporters. Quand on fait des matchs comme Bruges, où j'ai honte, je veux des gens qui ont toujours faim. Depuis décembre, il a un peu manqué d'envie. Moi je le sais, le club et ses coéquipiers le savent aussi. S'il part ça concernera le club. Moi je veux des joueurs qui ont faim. S'ils n'ont pas faim, les joueurs ne joueront pas ».