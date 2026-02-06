Un joueur de l'OM malheureux : Le transfert qui fait mal au vestiaire marseillais !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, on a profité du mercato hivernal pour faire notamment un peu le ménage au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Alors que plusieurs joueurs n'étaient plus vraiment désirés à Marseille, ils ont été nombreux à faire leurs valises. Mais voilà que certains départs ont été plus durs à vivre que d'autres pour le vestiaire de l'OM.

Pour cette seconde partie de saison, l'OM se présente avec de nouvelles têtes, mais aussi en moins. En effet, ça a bougé dans les deux sens à Marseille pour ce mercato hivernal. Plusieurs indésirables de Roberto De Zerbi ne sont ainsi plus là, à commencer par Amir Murillo. Le Panaméen s'est ainsi envolé pour la Turquie et Istanbul où il s'est engagé avec Besiktas. Au grand dam de ses désormais ex-coéquipiers à l'OM.

«Si De Zerbi nous écoute...» : Un Marseilais prend la parole sur RMC avant PSG/OM ! https://t.co/xkya54cL5o — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

« Forcément, ça me touche » La perte d'Amir Murillo va laisser des traces dans le vestiaire de l'OM. A commencer chez Timothy Weah. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'Américain a exprimé toute sa tristesse à propos du départ du Panaméen dont il était très proche : « Amir (Murillo) et moi, on a une relation un peu spéciale. On est deux joueurs de la zone CONCACAF, je le connais depuis longtemps. Il a joué avec mon cousin à New York Red Bull, je connais sa famille, ses enfants. Forcément, ça me touche. Mais c’est une décision du coach et du staff, il faut la respecter. Je lui souhaite le meilleur pour la suite, sincèrement ».