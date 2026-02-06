«Je le vois bien après De Zerbi» : Le nom du prochain entraîneur de l'OM donné par un journaliste ?

En 2024, l'OM frappait un gros coup sur le marché en faisant venir Roberto De Zerbi. Alors que l'Italien semblait promis à un grand club européen, il a finalement pris place sur le banc olympien. Le voilà aujourd'hui dans sa deuxième saison à Marseille, mais étant donné les turbulences rencontrées par l'OM, l'avenir de De Zerbi est loin d'être assuré. De quoi donner des idées à certains pour sa succession.
Avant d'assurer sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'OM avait traversé une période terrible. En effet, le club phocéen a vu le ciel s'abattre sur sa tête à la suite de l'élimination en Ligue des Champions. Un fiasco suite auquel de nombreuses questions se sont posées sur l'avenir de Roberto De Zerbi. Certaines rumeurs annonçaient même que l'Italien avait remis sa démission. Le fait est que l'entraîneur de l'OM est toujours là. Mais jusqu'à quand ?
De Zerbi remplacé par Regragui à l'OM ?
Entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi dispose d'un contrat jusqu'en 2027. Partira ? Ne partira pas ? Dernièrement, l'Italien n'avait également pas caché son ambition de s'inscrire sur le long terme à Marseille. Mais voilà que tout semble possible et en cas de départ, Nabil Djellit a un nom en tête pour prendre place sur le banc de l'OM. En effet, sur X, le journaliste de France Football a soumis la piste menant à Walid Regragui : « Je vois bien Regragui à l'OM après De Zerbi sauf si ce dernier reste cinq ans comme promis.... ».
Regragui et le Maroc, c'est fini ?
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard sur Nabil Djellit a imaginé Walid Regragui du côté de l'OM. La raison ? L'actuel sélectionneur du Maroc pourrait bien être libre d'ici peu. En effet, selon différentes informations, il aurait posé sa démission, lui qui avait échoué avec les Lions de l'Atlas en finale de la dernière CAN. La fédération marocaine doit prendre maintenant une décision concernant Regragui, lui qui aurait d'ailleurs déjà quelques prétendants afin de lui permettre de rebondir.