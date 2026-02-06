«Je le vois bien après De Zerbi» : Le nom du prochain entraîneur de l'OM donné par un journaliste ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, l'OM frappait un gros coup sur le marché en faisant venir Roberto De Zerbi. Alors que l'Italien semblait promis à un grand club européen, il a finalement pris place sur le banc olympien. Le voilà aujourd'hui dans sa deuxième saison à Marseille, mais étant donné les turbulences rencontrées par l'OM, l'avenir de De Zerbi est loin d'être assuré. De quoi donner des idées à certains pour sa succession.

Avant d'assurer sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'OM avait traversé une période terrible. En effet, le club phocéen a vu le ciel s'abattre sur sa tête à la suite de l'élimination en Ligue des Champions. Un fiasco suite auquel de nombreuses questions se sont posées sur l'avenir de Roberto De Zerbi. Certaines rumeurs annonçaient même que l'Italien avait remis sa démission. Le fait est que l'entraîneur de l'OM est toujours là. Mais jusqu'à quand ?

De Zerbi remplacé par Regragui à l'OM ? Entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi dispose d'un contrat jusqu'en 2027. Partira ? Ne partira pas ? Dernièrement, l'Italien n'avait également pas caché son ambition de s'inscrire sur le long terme à Marseille. Mais voilà que tout semble possible et en cas de départ, Nabil Djellit a un nom en tête pour prendre place sur le banc de l'OM. En effet, sur X, le journaliste de France Football a soumis la piste menant à Walid Regragui : « Je vois bien Regragui à l'OM après De Zerbi sauf si ce dernier reste cinq ans comme promis.... ».