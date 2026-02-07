«Pour susciter l’admiration», Kylian Mbappé peut compter sur le conseil de sa mère

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débutant sa carrière professionnelle à Monaco où il a fini sa formation, Kylian Mbappé a marqué les esprits à un très jeune âge. L'attaquant français peut compter sur un entourage qui l'a poussé à grimper vers les sommets et une famille très unie qui a même la chance de voir son petit frère Ethan réussir. Kylian Mbappé s'est confié sur la relation privilégiée qu'il partage avec sa maman.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé a réussi à atteindre les sommets assez rapidement dans sa carrière. Le Français a aujourd'hui 27 ans et réussit une carrière brillante au Real Madrid désormais. L'attaquant a reçu une éducation précieuse de la part de sa maman qui lui a inculqué de belles valeurs.

Mbappé se confie sur le meilleur conseil de sa maman En participant activement à la carrière de son fils, Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, a été d'une aide précieuse pour son fils pour éviter de se perdre dans la célébrité. « Le meilleur conseil donné par ses parents ? Contrairement à papa, ma mère n’est pas passionnée par le foot. Elle insistait pour que, avant d’être un bon joueur, je devienne un bon mec. Elle m’expliquait que je pourrais peut-être rester dans les mémoires par mes exploits sportifs, mais que pour susciter l’admiration il fallait avant tout être un type bien » expliquait Mbappé en 2021 à Paris Match.