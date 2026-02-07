Kylian Mbappé traité de «petit mytho» : Sa mère le croyait pas du tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète football. Etincelant avec le Real Madrid et l'équipe de France, l'attaquant est donc arrivé au sommet. Une réussite dont il rêvait depuis son plus jeune âge. Très tôt, Mbappé n'hésitait pas à afficher ses grandes ambitions, mais c'était difficile à croire pour certains.

Nombreux sont les jeunes joueurs de football qui rêvent de devenir plus tard professionnel. Mais ils sont combien à faire de cela une réalité ? Le taux est faible, mais il existe tout de même des exemples. C'est le cas de Kylian Mbappé. Aujourd'hui au top, l'attaquant du Real Madrid avait prédit sa réussite il y a plusieurs années déjà, alors qu'il était encore tout jeune. Sa détermination a ensuite fait la différence, permettant ainsi à Mbappé de faire mentir sa mère, Fayza Lamari.

Conflit avec Mbappé : Le PSG a «huit jours pour payer» ? https://t.co/r6SwVqTPbP — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

« Même nous, ses parents, il nous arrivait d'en douter » Si Kylian Mbappé se voyait donc comme une future star du football plus jeune, ce n'était pas forcément le cas de sa mère. Fayza Lamari avait même certains doutes. C'est ainsi qu'en 2021, pour Paris Match, elle avait notamment révélé à ce sujet : « Longtemps, Kylian a crié dans le désert qu'il était un Mozart du foot. Il a toujours eu cette faculté à prédire ce qui allait arriver, comme s'il avait déjà vécu sa vie. Mais même nous, ses parents, il nous arrivait d'en douter et j'avoue l'avoir traité plus d'une fois de "petit mytho". Jusqu'à ce que je m'incline et réalise qu'il était réellement différent ».