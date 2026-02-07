Kylian Mbappé traité de «petit mytho» : Sa mère le croyait pas du tout !

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète football. Etincelant avec le Real Madrid et l'équipe de France, l'attaquant est donc arrivé au sommet. Une réussite dont il rêvait depuis son plus jeune âge. Très tôt, Mbappé n'hésitait pas à afficher ses grandes ambitions, mais c'était difficile à croire pour certains.
Nombreux sont les jeunes joueurs de football qui rêvent de devenir plus tard professionnel. Mais ils sont combien à faire de cela une réalité ? Le taux est faible, mais il existe tout de même des exemples. C'est le cas de Kylian Mbappé. Aujourd'hui au top, l'attaquant du Real Madrid avait prédit sa réussite il y a plusieurs années déjà, alors qu'il était encore tout jeune. Sa détermination a ensuite fait la différence, permettant ainsi à Mbappé de faire mentir sa mère, Fayza Lamari.
« Même nous, ses parents, il nous arrivait d'en douter »
Si Kylian Mbappé se voyait donc comme une future star du football plus jeune, ce n'était pas forcément le cas de sa mère. Fayza Lamari avait même certains doutes. C'est ainsi qu'en 2021, pour Paris Match, elle avait notamment révélé à ce sujet : « Longtemps, Kylian a crié dans le désert qu'il était un Mozart du foot. Il a toujours eu cette faculté à prédire ce qui allait arriver, comme s'il avait déjà vécu sa vie. Mais même nous, ses parents, il nous arrivait d'en douter et j'avoue l'avoir traité plus d'une fois de "petit mytho". Jusqu'à ce que je m'incline et réalise qu'il était réellement différent ».
« Personne n'était capable de dire que cet enfant attachant, beau mais usant, avant dans la tête »
Evoquant également la jeunesse de Kylian Mbappé, Fayza Lamari confiait par ailleurs : « Personne n'était capable de dire que cet enfant attachant, beau mais usant, avant dans la tête. Il ne dormait jamais, parlait comme un moulin, s'ennuyait avec ceux de son âge. Sur le terrain et dans la vie. Tous les jours, il se levait à 6 heures pétantes et ne cessait de s'agiter que pour tomber de sommeil, à 19h30. Impossible de contenir son énergie dans un F3 ; avec lui, nous étions condamnés à l'ouverture des parcs et des zoos. Seuls les DVD de Père Castor ou de Kirikou offraient un court répit ».