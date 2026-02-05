Cristiano Ronaldo se met en grève et se fait recadrer par un club rival

Depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo fait beaucoup parler de lui. Le quintuple Ballon d’Or a refusé de s’entraîner avec Al-Nassr, club qu’il a rejoint il y a trois ans à son départ de Manchester United, et décidé de se retirer temporairement de son équipe. Une grève pour une raison assez improbable liée au mercato et le dirigeant d’un club rival a répondu au Portugais.
En 2023, Cristiano Ronaldo a été un des premiers à rejoindre l’Arabie Saoudite, en s’engageant avec Al-Nassr. Dans son sillage, de nombreuses stars du football européen ont fait de même, à l’image de Sadio Mané ou bien Karim Benzema. Un pays qui a récemment été secoué par les envies de départ de ce dernier, mécontent de la proposition de prolongation d’Al-Ittihad.
Cristiano Ronaldo en grève à cause du transfert de Benzema ?
Karim Benzema a alors pris la direction d’Al-Hilal, qui a également recruté le jeune attaquant de Rennes Kader Meïté (18 ans) contre 30M€. Mais voir son ancien coéquipier au Real Madrid partir chez le club rival d’Al-Nassr n’aurait pas plu à Cristiano Ronaldo, estimant que cela nuirait à la compétitivité du championnat saoudien. Ce serait la raison pour laquelle le quintuple Ballon d’Or aurait refusé de s’entraîner ces derniers jours et décidé de se retirer temporairement de son équipe.
La réponse d’Al-Hilal à Cristiano Ronaldo
Justement, Esteve Calzada, CEO d’Al-Hilal, a répondu à Cristiano Ronaldo dans l’émission El Larguero : « Pourquoi il est en colère ? Il faudrait lui poser la question. On nous a offert une opportunité unique parce que nous recherchions un attaquant, et Benzema est Ballon d’Or et a un talent exceptionnel. En plus, il n’a pas besoin de s’adapter à notre championnat, ça a parfaitement fonctionné pour nous, et nous en constatons déjà les retombées commerciales. » A noter que Cristiano Ronaldo a depuis fait son retour à l’entraînement, comme on peut le voir sur sa dernière photo publiée sur les réseaux sociaux.