«Elle m'en a fait baver» : Avant Claire Keim, Bixente Lizarazu a connu une déception amoureuse, «je me suis dit : "plus jamais ça !"»

Depuis quelques années maintenant, Bixente Lizarazu vit le parfait amour avec Claire Keim. Mais l’actrice française n’est pas la première histoire d’amour que le champion du monde 1998 vit. L’ex joueur de 56 ans, passé par les Girondins de Bordeaux, le Bayern Munich et l’OM, a notamment avoué avoir été particulièrement touché par une déception amoureuse dans sa jeunesse.
«Elle m'en a fait baver pendant quatre mois»
« Ma première déception, j'étais en seconde. P...., elle m'en a fait baver pendant quatre mois, je me suis dit : 'Plus jamais ça !' Bon, bien sûr, à la fois d'après, c'était pareil ! » a ainsi confié Bixent Lizarazu dans un entretien accordé à Télé Star. Le consultant de TF1 s’est ensuite étendu sur le sujet, expliquant que ce premier chagrin ne l’a pas fait renoncer à l’amour pour autant. Il a par la suite rencontré la mère de son premier enfant.
«La vie a eu rapidement raison de notre couple»
« J'ai rencontré Stéphanie à Bordeaux, au lycée. J'avais seize ans, elle en avait quinze. C'est ma première longue histoire d'amour. Tximista est né de cette union neuf ans plus tard. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais la vie a eu rapidement raison de notre couple. (...) Txim n'a heureusement pas mal vécu cette séparation. Une décision toujours difficile à accepter pour un enfant, surtout lorsque son père vit à des milliers de kilomètres du foyer supposé familial. Cet éloignement avec lui a été pour moi une grande source de tristesse et de culpabilité » a confié Bixente Lizarazu.