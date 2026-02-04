«Elle m'en a fait baver» : Avant Claire Keim, Bixente Lizarazu a connu une déception amoureuse, «je me suis dit : "plus jamais ça !"»

Pierrick Levallet

Champion du monde 1998, Bixente Lizarazu est en couple avec Claire Keim depuis quelques années maintenant. Mais ce n’est pas la première histoire d’amour que l’ancien latéral gauche du Bayern Munich vit. L’ancien joueur de 56 ans, désormais consultant pour TF1, a notamment révélé avoir été très touché par une déception amoureuse dans sa jeunesse.

«Elle m'en a fait baver pendant quatre mois» « Ma première déception, j'étais en seconde. P...., elle m'en a fait baver pendant quatre mois, je me suis dit : 'Plus jamais ça !' Bon, bien sûr, à la fois d'après, c'était pareil ! » a ainsi confié Bixent Lizarazu dans un entretien accordé à Télé Star. Le consultant de TF1 s’est ensuite étendu sur le sujet, expliquant que ce premier chagrin ne l’a pas fait renoncer à l’amour pour autant. Il a par la suite rencontré la mère de son premier enfant.