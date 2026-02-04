Tragédie de Crans-Montana : Il risque sa vie pour sauver sa petite amie, ce joueur de Ligue 1 devient un héros

Pierrick Levallet

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier, une véritable tragédie a touché Crans-Montana en Suisse. Un incendie a ravagé le bar La Constellation, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Un joueur de Ligue 1 a notamment été au coeur du drame et est devenu un véritable héros après avoir risqué sa vie pour sauver sa petite amie.

La soirée du Nouvel An a viré au drame à Crans-Montana en Suisse. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, un incendie a éclaté et a ravagé le bar La Constellation. La tragédie a coûté la vie à 41 personnes et a blessé 115 autres, dont un joueur de Ligue 1. Ce dernier a tout bonnement risqué sa vie pour sauver sa petite amie des flammes.

🥺🥰 𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥𝗘𝗨𝗫 𝗗𝗘 𝗖𝗥𝗔𝗡𝗦-𝗠𝗢𝗡𝗧𝗔𝗡𝗔 𝗦𝗘 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗥𝗘𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘́𝗦 𝗘𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗦𝗨𝗜𝗩𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗦𝗢𝗜𝗡𝗦.



« 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥 𝘫𝘦 𝘭’𝘢𝘪 𝘷𝘶 𝘤’𝘦𝘴𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘴𝘪 𝘰𝘯 𝘮’𝘢𝘷𝘢𝘪𝘵 𝘴𝘰𝘶𝘭𝘢𝘨𝘦́ 𝘥’𝘶𝘯 𝘱𝘰𝘪𝘥𝘴. » 🥹



« 𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘪𝘴… pic.twitter.com/dsoFTHnfZs — Actu Foot (@ActuFoot_) February 4, 2026

Un joueur de Ligue 1 brave les flammes pour secourir sa petite amie C’est en effet l’histoire de Tahirys Dos Santos, qui évolue au FC Metz. Comme le rapporte Paris Match, le latéral gauche de 19 ans a été grièvement brûlé lorsqu’il secourait Coline, sa petite amie. Cette dernière est d’ailleurs sortie du coma après 27 jours d’angoisse. Les deux amoureux ont donc pu se retrouver, même s’ils n’ont pas pu se prendre dans leurs bras. Les deux ont été brûlés à 30 % et ont donc dû subir des opérations.