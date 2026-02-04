Tragédie de Crans-Montana : Il risque sa vie pour sauver sa petite amie, ce joueur de Ligue 1 devient un héros

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier, une véritable tragédie a touché Crans-Montana en Suisse. Un incendie a ravagé le bar La Constellation, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Un joueur de Ligue 1 a notamment été au coeur du drame et est devenu un véritable héros après avoir risqué sa vie pour sauver sa petite amie.
La soirée du Nouvel An a viré au drame à Crans-Montana en Suisse. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, un incendie a éclaté et a ravagé le bar La Constellation. La tragédie a coûté la vie à 41 personnes et a blessé 115 autres, dont un joueur de Ligue 1. Ce dernier a tout bonnement risqué sa vie pour sauver sa petite amie des flammes.
Un joueur de Ligue 1 brave les flammes pour secourir sa petite amie
C’est en effet l’histoire de Tahirys Dos Santos, qui évolue au FC Metz. Comme le rapporte Paris Match, le latéral gauche de 19 ans a été grièvement brûlé lorsqu’il secourait Coline, sa petite amie. Cette dernière est d’ailleurs sortie du coma après 27 jours d’angoisse. Les deux amoureux ont donc pu se retrouver, même s’ils n’ont pas pu se prendre dans leurs bras. Les deux ont été brûlés à 30 % et ont donc dû subir des opérations.
«Le chemin ne fait que commencer»
« Après des semaines plongée dans le coma, je dois réapprendre à marcher et à manger. Je peine à réaliser l'ampleur de ce qu'il s'est passé, mais chaque seconde, mes blessures me le font comprendre... » a d’ailleurs expliqué Coline sur son compte TikTok. « Le chemin ne fait que commencer » a-t-elle ajouté. Une cagnotte a d’ailleurs été ouverte pour l’aider, et elle n’a pas manqué de remercier les internautes. Tahirys Dos Santos, lui, est en tout cas devenu un héros. Du haut de ses 19 ans, le joueur du FC Metz n’a pas hésité à risquer sa vie pour secourir sa dulcinée.