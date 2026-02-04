«Il ne voulait pas...» : Yoann Gourcuff n’a pas eu le choix, un ancien partenaire l’admet !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme un grand espoir du côté du Stade Rennes puis à l’AC Milan, Yoann Gourcuff est devenu une star du football français durant ses années aux Girondins de Bordeaux (2008 - 2010), l’amenant ensuite à prendre la direction de l’Olympique Lyonnais (2010 - 2015). Un statut loin d’être agréable pour le principal intéressé selon des personnes l’ayant côtoyé à l'époque.

Passé par l’AC Milan, vainqueur d’une Ligue des champions, champion de France avec Bordeaux, ancien international tricolore (31 sélections)… Yoann Gourcuff n’a pas à rougir d’une carrière qui aurait pu être encore plus belle si son physique l'avait laissé un peu en paix. Capable de gestes de grande classe, le fils de Christian Gourcuff est parti à la retraite dans l’anonymat en janvier 2019, à seulement 32 ans, après un bref passage à Dijon.

17 ans (déjà) de ce but légendaire de Yoann Gourcuff ✨🥹 #OnThisDay pic.twitter.com/PZK6i0sf7r — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 11, 2026

« C’est un joueur qui n'était pas fait pour être starisé » Interrogé par L’Équipe en 2023, Henri Bedimo était revenu sur son entente avec Yoann Gourcuff durant leur aventure commune à l’Olympique Lyonnais, un joueur qui a fait forte impression au défenseur camerounais. « C'était frustrant parce qu'il était souvent blessé. Mais quand il revenait et était sur le terrain, tu savais qu'on allait gagner, s’était souvenu l’ancien joueur de Montpellier. Techniquement, c'était l'un des meilleurs mais c'est un joueur qui n'était pas fait pour être starisé. Et puis il ne voulait pas l'être. »