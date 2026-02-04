«Il ne voulait pas...» : Yoann Gourcuff n’a pas eu le choix, un ancien partenaire l’admet !

Considéré comme un grand espoir du côté du Stade Rennes puis à l’AC Milan, Yoann Gourcuff est devenu une star du football français durant ses années aux Girondins de Bordeaux (2008 - 2010), l’amenant ensuite à prendre la direction de l’Olympique Lyonnais (2010 - 2015). Un statut loin d’être agréable pour le principal intéressé selon des personnes l’ayant côtoyé à l'époque.
Passé par l’AC Milan, vainqueur d’une Ligue des champions, champion de France avec Bordeaux, ancien international tricolore (31 sélections)… Yoann Gourcuff n’a pas à rougir d’une carrière qui aurait pu être encore plus belle si son physique l'avait laissé un peu en paix. Capable de gestes de grande classe, le fils de Christian Gourcuff est parti à la retraite dans l’anonymat en janvier 2019, à seulement 32 ans, après un bref passage à Dijon.
« C’est un joueur qui n'était pas fait pour être starisé »
Interrogé par L’Équipe en 2023, Henri Bedimo était revenu sur son entente avec Yoann Gourcuff durant leur aventure commune à l’Olympique Lyonnais, un joueur qui a fait forte impression au défenseur camerounais. « C'était frustrant parce qu'il était souvent blessé. Mais quand il revenait et était sur le terrain, tu savais qu'on allait gagner, s’était souvenu l’ancien joueur de Montpellier. Techniquement, c'était l'un des meilleurs mais c'est un joueur qui n'était pas fait pour être starisé. Et puis il ne voulait pas l'être. »
« Il n'aimait pas la lumière »
Sabri Lamouchi, l’ancien entraîneur de Yoann Gourcuff au Stade Rennais lors de la saison 2017-18, reconnaît que ce statut déplaisait à l’ancien milieu offensif. « Moi, quand j'arrive à Rennes, je remplace son père (en novembre 2017). Et il est joueur. Je me dis que je vais avoir un problème avec lui et ça a été tout l'inverse. Il m'a été d'une aide absolument extraordinaire. Mais comme dit Henri, il n'aimait pas la lumière », admet Lamouchi.