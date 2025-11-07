Yoann Gourcuff dit stop, sa femme se régale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passé par des hauts et des bas au cours de sa carrière professionnelle, Yoann Gourcuff a décidé il y a quelques années maintenant de prendre sa retraite. Forcément, avec cet arrêt, c’est tout un quotidien qui est bouleversé que ce soit pour l’ancien de l’OL, mais aussi pour sa famille. Ce n’est pas Karine Ferri, sa femme, qui dira le contraire et qui s’en plaindra…

Au cours de ses années comme joueur de football professionnel, Yoann Gourcuff n’a jamais été épargné par les pépins physiques. Des blessures suite auxquelles le joueur formé au Stade Rennais a décidé de mettre un terme à sa carrière. Aujourd’hui à la retraite, Gourcuff peut notamment passer du temps en famille avec sa femme, Karine Ferri, et ses enfants.

« Aujourd’hui, c’est tout aussi bien de regarder le foot à la maison » Interrogé par TV Grandes Chaînes, Karine Ferri s’est confiée sur son quotidien avec Yoann Gourcuff. C’est ainsi que l’animatrice a notamment fait savoir : « On est très discrets, on est heureux comme ça. Il ne faut pas tout mélanger, et c’est ce qu’on essaie de faire. J’étais souvent dans les tribunes quand Yoann était sur le terrain et, aujourd’hui, c’est tout aussi bien de regarder le foot à la maison avec notre fils et nos filles ».