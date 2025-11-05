Grosse bourde sur Canal+, Laure Boulleau fait «un malaise» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Coup dur pour le PSG et peut-être pour le Maroc, Achraf Hakimi sera indisponible pendant un moment. En effet, alors que le Marocain a grièvement été blessé à la cheville, on parle notamment d’une absence de 6 à 8 semaines. Une indisponibilité d’Hakimi dont il a été question sur la plateau du Canal Champions Club et Laure Boulleau a vécu un moment de malaise.

Victime d’un tacle très dangereux de Luis Diaz, Achraf Hakimi a dû quitter la pelouse du Parc des Princes en larmes ce mardi. On craignant alors le pire pour le latéral du PSG, mais la catastrophe a été évitée pour sa cheville. Il n’empêche que l’indisponibilité du Marocain sera longue. En effet, il est question d’une absence de 6 à 8 semaines pour Hakimi, incertain donc pour la CAN avec le Maroc.

« J’ai fait un malaise » Lors du Canal Champions Club, Hervé Mathoux a d’ailleurs commis une bourde en évoquant la durée de l’absence d’Achraf Hakimi. En effet, le présentateur de Canal+ a parlé… de 6 à 8 mois d’indisponibilité. De quoi amuser tout le monde, dont Laure Boulleau. C'est alors que l'ancienne joueuse du PSG a lâché : « Il est en train de lui porter la poisse. (rires) J’ai fait un malaise ».