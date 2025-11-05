Grosse bourde sur Canal+, Laure Boulleau fait «un malaise» !  

Coup dur pour le PSG et peut-être pour le Maroc, Achraf Hakimi sera indisponible pendant un moment. En effet, alors que le Marocain a grièvement été blessé à la cheville, on parle notamment d’une absence de 6 à 8 semaines. Une indisponibilité d’Hakimi dont il a été question sur la plateau du Canal Champions Club et Laure Boulleau a vécu un moment de malaise.
Victime d’un tacle très dangereux de Luis Diaz, Achraf Hakimi a dû quitter la pelouse du Parc des Princes en larmes ce mardi. On craignant alors le pire pour le latéral du PSG, mais la catastrophe a été évitée pour sa cheville. Il n’empêche que l’indisponibilité du Marocain sera longue. En effet, il est question d’une absence de 6 à 8 semaines pour Hakimi, incertain donc pour la CAN avec le Maroc.
« J’ai fait un malaise »
Lors du Canal Champions Club, Hervé Mathoux a d’ailleurs commis une bourde en évoquant la durée de l’absence d’Achraf Hakimi. En effet, le présentateur de Canal+ a parlé… de 6 à 8 mois d’indisponibilité. De quoi amuser tout le monde, dont Laure Boulleau. C'est alors que l'ancienne joueuse du PSG a lâché : « Il est en train de lui porter la poisse. (rires) J’ai fait un malaise ».
Hakimi sort du silence !
Pendant un moment, le PSG va donc devoir faire sans Achraf Hakimi. Le latéral marocain a d’ailleurs pris la parole suite à cette grosse blessure. Sur ses réseaux sociaux, il a posté : « Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence ».