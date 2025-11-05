Ousmane Dembélé : La justice rend son verdict !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au début de la carrière professionnelle d'Ousmane Dembélé, un virement d'un montant de 200 000€ avait été effectué sur un compte en banque en Espagne non affilié à la fiscalité française de sa mère Fatimata Dembélé dans le cadre de son 40ème anniversaire. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête au sujet de l'annulation de la taxation sur cette somme.

En 2017, moment déjà charnière dans la jeune carrière d'Ousmane Dembélé avec la transition entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone en parallèle, celui qui allait s'asseoir sur le toit du monde un an plus tard décidait de faire un cadeau XXL à sa mère. Dans le cadre de son 40ème anniversaire, Fatimata Dembélé recevait un virement de 200 000€ de la part de son fils.

Le tribunal rejette le demande de la mère de Dembélé pour le «cadeau» à 200 000€ de son fils C'est en effet la justification de la principale intéressée au moment de justifier un tel mouvement sur ses comptes en banque. Cependant, des taxes ont été inévitables sur ladite somme, engendrant une requête de la part de Fatimata Dembélé concernant l'annulation de la taxation sur ce cadeau comme elle l'avance. Demande rejetée par le tribunal administratif de Rennes ce mercredi.