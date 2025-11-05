Cristiano Ronaldo : La bombe lâchée sur son avenir !

Pierrick Levallet

Cristiano Ronaldo n’a plus vraiment grand-chose à prouver dans le football. Le quintuple Ballon d’Or a presque tout gagné au cours de sa carrière. Seule la Coupe du monde est absente de son armoire à trophées. À 40 ans, le Portugais s’est d’ailleurs fixé un dernier objectif : atteindre la barre des 1000 buts. Mais CR7 a conscience de ne pas être éternel et a ainsi lâché une véritable bombe au sujet de son avenir.

«Bientôt» la retraite pour Cristiano Ronaldo ? « Un âge de retraite ? Bientôt, mais je pense que je serai prêt. Ce sera dur, bien sûr. Ce sera difficile, oui. Je pleurerai probablement, oui. Oui, c'est normal. Et je suis quelqu'un qui pleure facilement. Je ne réprime pas mes sentiments. Je suis sincère. Je suis quelqu'un d'ouvert. Ce sera dur, mais je prépare mon avenir depuis l'âge de 25, 26, 27 ans. Je pense donc que je serai capable de supporter cette pression » a d’abord confié Cristiano Ronaldo dans un entretien accordé à Piers Morgan.