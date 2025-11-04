«Je l'aime tellement» : Sa vie bousculée, Laure Boulleau fait une magnifique déclaration

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En février 2024, Laure Boulleau a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Clara. Un bouleversement pour l'ancienne joueuse du PSG, officiant désormais comme consultante sur Canal+, qui racontait l'année dernière les bienfaits que lui avait apporté la maternité, renforçant notamment sa confiance.

Désormais consultante sur Canal+ après une première carrière de footballeuse, marquée par un passage de treize ans au PSG, Laure Boulleau a vu sa vie basculer en février 2024 avec la naissance de son premier enfant. Quelques mois après avoir donné la vie à une petite fille prénommée Clara, l’ex-latérale gauche parisienne était revenue auprès du site Magicmaman sur les bienfaits de la maternité.

« Je l'aime tellement » « Elle m’a permis d’avoir plus confiance en ma féminité. Je suis dans un milieu d'hommes depuis petite et j’ai toujours été complexée par ça. J'ai pensé qu'avoir ce côté masculin que j’assume complètement dans ma personnalité pouvait faire de moi une mauvaise mère, ou m'empêcher d'avoir cette fibre naturelle en moi. J'ai vite compris que c'était bête. Je l'aime tellement, je veux tellement prendre soin d'elle. Bien sûr, on commet tous des erreurs mais je sais que je fais les choses plutôt bien », confiait Laure Boulleau en novembre 2024.