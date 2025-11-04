C'est fini, les larmes de Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a tout connu et presque tout gagné. Toujours en quête d'une Coupe du monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo va souffler sa 41ème bougie en février prochain, quelques mois avant ce qui devrait être son dernier Mondial. Le tout, avant de tirer sa révérence pleine d'émotions ? C'est le teasing effectué par le Portugais lors de son interview avec Piers Morgan.

Samedi soir, Cristiano Ronaldo a offert une victoire importante à Al-Nassr dans la course au titre de Saudi Pro League. Grâce à son doublé dont un but inscrit sur penalty contre Al Fayha (2-1), le club de Riyad s'est installé en haut du classement du championnat avec 3 points d'avance sur son poursuivant Al-Taawon.

«Mon coeur a battu un peu plus rapidement qu'avant» Au micro du diffuseur, en zone mixte bord pelouse, Cristiano Ronaldo a révélé, malgré son palmarès long comme le bras et cinq Ballons d'or raflés grâce notamment à la Ligue des champions 2008 et l'Euro 2016, n'avoir jamais ressenti son coeur battre aussi vite bien qu'il ait 22 années de carrière au compteur. « Si je préfère marquer à la dernière minute ? (Sourire) Et bien aujourd'hui, mon coeur a battu un peu plus rapidement qu'avant. C'est une première. Mais c'est le football, c'est ma vie depuis 22 ans. Je suis heureux ».