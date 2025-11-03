Laure Boulleau prête à dire stop : La grande décision dans son couple

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Laure Boulleau, désormais consultante sur Canal+, envisage de ne pas agrandir sa famille. Quelque mois après la naissance de sa fille Clara au début de l’année 2024, l’ancienne joueuse du PSG confiait ne pas prévoir d'avoir un deuxième enfant avec son compagnon malgré le bonheur que lui procure la maternité.

Retraitée des terrains depuis 2018, Laure Boulleau s’est reconvertie dans les médias en devenant l’une des têtes d’affiche de Canal+. Présente sur le plateau du Canal Football Club le dimanche et lors des soirées de Ligue des champions, l’ancienne joueuse du PSG s’était absentée durant quelques semaines au début de l’année 2024 pour une heureuse raison, la naissance de sa fille Clara.

« J’ai beaucoup anticipé » L’année dernière, Laure Boulleau avait accordé un entretien au magazine Gala pour évoquer sa nouvelle vie de mère. « J’ai beaucoup anticipé. Dès que je suis tombée enceinte, j’ai cherché une nounou, car je savais que c’était galère. J’ai eu la chance d’en trouver une super, qui a commencé à s’occuper de Clara au bout d’une semaine, afin qu’elle s’habitue. Je fais un mix avec la crèche, qu’elle a découvert à 6 mois. C’est important pour moi qu’elle puisse grandir avec d’autres enfants, cela correspond à ma vision du développement et de l’épanouissement d’un bébé. Je l’emmène et vais la chercher dès que je peux, sinon c’est le papa, parfois la nounou si on est absents. Ça demande de l’organisation, on fait des plannings sur nos téléphones. Lorsqu’elle est à la crèche, ça me laisse aussi un peu de temps pour moi, faire du sport, du ménage et des lessives aussi », expliquait Laure Boulleau en novembre 2024.