Laure Boulleau : L’incroyable moment d’intimité avec… Johnny Hallyday !

Pour la naissance de sa fille en 2024, Laure Boulleau a opté pour un accouchement en musique. L’ancienne joueuse du PSG, désormais consultante sur la chaîne Canal+, a accueilli sa fille au son de "We Are the Champions" de Queen, accompagné de titres emblématiques de Jean-Jacques Goldman et Johnny Hallyday
En 2018, Laure Boulleau annonçait la fin de sa carrière de footballeuse, elle qui avait passé treize années au Paris Saint-Germain. Depuis, l’ancienne latérale gauche s’est reconvertie dans les médias, officiant comme consultante sur Canal+ chaque dimanche dans le CFC et les soirs de Ligue des champions. Laure Boulleau est également devenue maman pour la première fois en 2024, donnant naissance à une petite fille prénommée Clara.
L’accouchement avec Goldman et Hallyday !
Un accouchement musical puisque la fille de Laure Boulleau est venue au monde sur le titre We Are the Champions du groupe Queen, comme l’avait confirmé l’ex-joueuse du PSG à Gala l’année dernière. Mais pas seulement. « On a écouté du Jean-Jacques Goldman toute la journée, du Johnny Hallyday aussi, Allumer le feu, quand ça a commencé à devenir chaud, puis We Are the Champions ! C’est l’une des plus belles chansons au monde, elle est très symbolique car elle représente la joie, le bonheur et le sport évidemment. C’est mon compagnon qui l’a lancée. Je me souviendrai toute ma vie de quand le gynéco a dit : "Là, il faut mettre la chanson, vas-y !" », confiait-elle.
« Un sentiment de bonheur ultime »
Laure Boulleau s’était également souvenue des moments qui avaient suivi la venue au monde de Clara. « Un sentiment de bonheur ultime, décrivait la consultante de Canal+. Elle était déjà trop belle, la plus belle de toutes. J’ai senti que j’étais maman, que sa vie passait avant la mienne. »