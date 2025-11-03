Laure Boulleau : L’incroyable moment d’intimité avec… Johnny Hallyday !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour la naissance de sa fille en 2024, Laure Boulleau a opté pour un accouchement en musique. L’ancienne joueuse du PSG, désormais consultante sur la chaîne Canal+, a accueilli sa fille au son de "We Are the Champions" de Queen, accompagné de titres emblématiques de Jean-Jacques Goldman et Johnny Hallyday

En 2018, Laure Boulleau annonçait la fin de sa carrière de footballeuse, elle qui avait passé treize années au Paris Saint-Germain. Depuis, l’ancienne latérale gauche s’est reconvertie dans les médias, officiant comme consultante sur Canal+ chaque dimanche dans le CFC et les soirs de Ligue des champions. Laure Boulleau est également devenue maman pour la première fois en 2024, donnant naissance à une petite fille prénommée Clara.

L’accouchement avec Goldman et Hallyday ! Un accouchement musical puisque la fille de Laure Boulleau est venue au monde sur le titre We Are the Champions du groupe Queen, comme l’avait confirmé l’ex-joueuse du PSG à Gala l’année dernière. Mais pas seulement. « On a écouté du Jean-Jacques Goldman toute la journée, du Johnny Hallyday aussi, Allumer le feu, quand ça a commencé à devenir chaud, puis We Are the Champions ! C’est l’une des plus belles chansons au monde, elle est très symbolique car elle représente la joie, le bonheur et le sport évidemment. C’est mon compagnon qui l’a lancée. Je me souviendrai toute ma vie de quand le gynéco a dit : "Là, il faut mettre la chanson, vas-y !" », confiait-elle.