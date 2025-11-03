Lamine Yamal : La signature à 17M€ !

Pierrick Levallet

À seulement 18 ans, Lamine Yamal éblouit le monde du football de tout son talent. Le prodige du FC Barcelone fait preuve d’une précocité impressionnante. Cela lui a d’ailleurs valu quelques distinctions personnelles, que le club catalan a récompensé en lui offrant un nouveau contrat avec une revalorisation salariale importante.

Lamine Yamal ne cesse d’impressionner son monde. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone est déjà considéré comme l’un des meilleurs au monde. L’international espagnol était d’ailleurs l’un des favoris pour le Ballon d’Or 2025, finalement remporté par Ousmane Dembélé. Sa précocité lui a même valu une belle récompense.

Yamal a eu droit à une belle revalorisation salariale Comme le rapporte SPORT, Lamine Yamal s’est assuré une place de choix au FC Barcelone mais aussi sur la scène européenne. Le crack catalan a notamment remporté le Golden Boy 2023. La formation blaugrana a alors récompensé sa précocité de plusieurs façons, dont avec une prolongation et une revalorisation salariale importante.