Kylian Mbappé annonce une grosse bagarre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Attaquant du Real Madrid depuis l'année dernière, Kylian Mbappé connaît un début de saison hors du commun. L'attaquant français a retrouvé sa forme étincelante et il pourrait réussir à décrocher de grands succès avec son club mais aussi en Equipe de France. L'ancien Parisien semble déjà motivée à l'idée de disputer la prochaine Coupe du monde.

Encore auteur d'un doublé ce week-end face à Valence, Kylian Mbappé affole les compteurs de buts depuis le début de la saison. L'attaquant français affiche une grande forme et il a retrouvé également de l'efficacité en Equipe de France. Cette saison est importante puisque tous les grands joueurs ont dans le viseur la Coupe du monde. Kylian Mbappé convoite cette compétition.

« La Coupe du monde ? On va se battre pour ça » Buteur face à l'Azerbaïdjan lors du dernier rassemblement, Kylian Mbappé sera a priori le grand leader de la sélection en Amérique du Nord l'année prochaine. Le Français a déjà de grandes ambitions. « La Coupe du monde ? On va se battre pour ça, on se prépare pour ça. Aucun titre ne se joue en novembre donc on a encore le temps de peaufiner de progresser et de se mettre au point. Et quand les titres arriveront, on espère qu'on sera prêt et qu'on les gagnera » déclare-t-il dans une interview pour Téléfoot.