Kylian Mbappé annonce une grosse bagarre !

Attaquant du Real Madrid depuis l'année dernière, Kylian Mbappé connaît un début de saison hors du commun. L'attaquant français a retrouvé sa forme étincelante et il pourrait réussir à décrocher de grands succès avec son club mais aussi en Equipe de France. L'ancien Parisien semble déjà motivée à l'idée de disputer la prochaine Coupe du monde.
Encore auteur d'un doublé ce week-end face à Valence, Kylian Mbappé affole les compteurs de buts depuis le début de la saison. L'attaquant français affiche une grande forme et il a retrouvé également de l'efficacité en Equipe de France. Cette saison est importante puisque tous les grands joueurs ont dans le viseur la Coupe du monde. Kylian Mbappé convoite cette compétition.
« La Coupe du monde ? On va se battre pour ça »
Buteur face à l'Azerbaïdjan lors du dernier rassemblement, Kylian Mbappé sera a priori le grand leader de la sélection en Amérique du Nord l'année prochaine. Le Français a déjà de grandes ambitions. « La Coupe du monde ? On va se battre pour ça, on se prépare pour ça. Aucun titre ne se joue en novembre donc on a encore le temps de peaufiner de progresser et de se mettre au point. Et quand les titres arriveront, on espère qu'on sera prêt et qu'on les gagnera » déclare-t-il dans une interview pour Téléfoot.
Mbappé a une revanche à prendre
Auteur d'une prestation magistrale pour permettre à l'Equipe de France de revenir à hauteur en finale au Qatar en 2022, Kylian Mbappé n'avait pas pu apporter la victoire à son équipe finalement. La Coupe du monde est dans toutes les têtes mais il faudra d'abord réaliser une saison satisfaisante pour replonger dans cette compétition.