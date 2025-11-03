Cristiano Ronaldo : Sa première fois à 40 ans !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cristiano Ronaldo a tout connu. Les sacres européens avec Manchester United, le Real Madrid ou encore le Portugal à l'Euro 2016. Néanmoins, dans un match de championnat en Saudi Pro League, son coeur a pour la première fois battu à une vitesse bien plus rapide qu'auparavant. Il raconte.

22 ans de carrière pour Cristiano Ronaldo. Non, ce n'est pas un chanteur ou un acteur vieillissant, mais bel et bien un joueur de foot. Du haut de ses 40 ans, le quintuple Ballon d'or continue sa chasse aux 1000 buts en carrière du côté de l'Arabie saoudite à Al-Nassr.

«Ce que je veux, c'est gagner le championnat» Samedi soir, Cristiano Ronaldo a inscrit les deux uniques buts de son équipe lors de la victoire face à Al Fayha (2-1). Une victoire importante qui permet à Al-Nassr d'être unique leader de Saudi Pro League avec 3 points d'avance sur son premier poursuivant qu'est Al-Taawon. « Nous nous devons d'y croire. Le football est une boîte à surprise permanente. Nous méritons de gagner. C'est toujours bon de marquer des buts, je suis très content d'aider l'équipe à gagner. Mais pour moi, le plus important, c'est que nous avons gagné. Les trophées individuels ne comptent pas. Ce que je veux, c'est gagner le championnat ». a dans un premier temps confié l'attaquant portugais en zone mixte.