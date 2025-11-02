«Il m’a fait un procès» : Daniel Riolo, son clash surréaliste avec une star de CNews

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Daniel Riolo, membre historique de l’After Foot, a traversé une période difficile suite à l'intervention de la députée Caroline Yadan dans l’émission en avril dernier pour évoquer les dérives communautaristes dans le sport. Invité de Colinterview, le journaliste de RMC est revenu sur la polémique, et son clash qui a suivi avec Jean-Marc Morandini, l’un des visages de CNews.

L’année 2025 n’a pas été de tout repos pour Daniel Riolo. Invité de la chaîne YouTube de Colinterview pour la sortie de son livre Le Football selon moi, le journaliste de RMC a révélé avoir songé à quitter l’After Foot suite à la polémique qui avait suivi le passage dans l’émission de la députée Caroline Yadan un soir d’avril pour évoquer les dérives communautaristes et islamistes dans le sport. « Ça a été horrible ce dont on a été accusé, ça nous était jamais arrivé, avec des gens qui disaient qu’ils allaient boycotter l'After, a notamment expliqué Daniel Riolo. Ce que j'ai traversé est très dur, j'ai eu une dépression, j'ai voulu tout arrêter. (...) J'ai appelé des gens pour dire que je cherchais du travail ailleurs. Je n’avais jamais fait ça avant. J'étais prêt à arrêter l'After. Je n’avais plus envie ».

« Morandini m'a fait un procès » Durant cet entretien, Daniel Riolo est également revenu sur sa passe d’armes avec Jean-Marc Morandini, l’un des visages de la chaîne CNews. « Morandini m'a attaqué sur les réseaux en me traitant de soumis ou je ne sais quoi, je me souviens même plus, et j'ai répondu, et il m'a fait un procès ! Tout était fou dans cette période », explique le journaliste de RMC.