«Il m’a fait un procès» : Daniel Riolo, son clash surréaliste avec une star de CNews

Daniel Riolo, membre historique de l’After Foot, a traversé une période difficile suite à l'intervention de la députée Caroline Yadan dans l’émission en avril dernier pour évoquer les dérives communautaristes dans le sport. Invité de Colinterview, le journaliste de RMC est revenu sur la polémique, et son clash qui a suivi avec Jean-Marc Morandini, l’un des visages de CNews.
L’année 2025 n’a pas été de tout repos pour Daniel Riolo. Invité de la chaîne YouTube de Colinterview pour la sortie de son livre Le Football selon moi, le journaliste de RMC a révélé avoir songé à quitter l’After Foot suite à la polémique qui avait suivi le passage dans l’émission de la députée Caroline Yadan un soir d’avril pour évoquer les dérives communautaristes et islamistes dans le sport. « Ça a été horrible ce dont on a été accusé, ça nous était jamais arrivé, avec des gens qui disaient qu’ils allaient boycotter l'After, a notamment expliqué Daniel Riolo. Ce que j'ai traversé est très dur, j'ai eu une dépression, j'ai voulu tout arrêter. (...) J'ai appelé des gens pour dire que je cherchais du travail ailleurs. Je n’avais jamais fait ça avant. J'étais prêt à arrêter l'After. Je n’avais plus envie ».
« Morandini m'a fait un procès »
Durant cet entretien, Daniel Riolo est également revenu sur sa passe d’armes avec Jean-Marc Morandini, l’un des visages de la chaîne CNews. « Morandini m'a attaqué sur les réseaux en me traitant de soumis ou je ne sais quoi, je me souviens même plus, et j'ai répondu, et il m'a fait un procès ! Tout était fou dans cette période », explique le journaliste de RMC.
« Tout était fou dans cette période »
A l’époque, Daniel Riolo avait effectivement réagi sur les réseaux sociaux à une déclaration faite dans l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews par Anthony Samama, maire-adjoint LR du 15e arrondissement de Paris, reprochant les excuses de l’After Foot quelques jours après l’intervention de Caroline Yadan. « Être bousculé dans l’émission d’une personne condamnée deux fois pour des faits très graves d’agressions sexuelles sur mineures… Là franchement quel honneur ! Que l’After soit insulté depuis 3 jours par les deux extrêmes c’est pas si mal finalement... », avait lâché Riolo, repris de volée par Jean-Marc Morandini : « Donc en plus d’être soumis, tu es un menteur ! D’une part aucune réponse sur le fond et pour ta seule défense un argument inventé d’agression sexuelle sur mineur. Soit tu retires dans l’heure, soit je t’attaque en diffamation ! Le procès concerne des Sms et aucune agression ! Tu es censé être journaliste donc savoir ce que tu dis… »
« Tout était fou dans cette période, se souvient Daniel Riolo, sur la chaîne YouTube de Colinterview. Tu étais accusé d'être un sioniste, d'être un facho, d'être tout. Et puis les mêmes gens qui sont accusés d'être fachos, comme Morandini par exemple, lui te fait un procès parce que tu lui réponds sur les réseaux. Enfin, c'était une période complètement folle ».