Clash avec Verratti : Les vérités de Daniel Riolo sur sa rupture avec le PSG !

Daniel Riolo est réputé pour être la grande gueule de l'After Foot. Lors des dernières saisons de Marco Verratti au PSG, club qu'il a quitté à l'été 2023, l'éditorialiste de RMC tenait des propos virulents sur ses prestations sportives. Mais ce conflit avec Verratti, Riolo ne l'a pas toujours eu et a même dévoilé les coulisses croustillantes de leur première rencontre amicale au Camp des Loges.

A l'aube de ses 20 ans, Marco Verratti quittait Pescara afin de s'engager en faveur du PSG à l'été 2012. Dès lors, le milieu de terrain italien devenait le chouchou des supporters parisiens au Parc des princes et s'est rapidement fait surnommé Le Petit Hibou. A son arrivée à Paris, Verratti a reçu la visite de Daniel Riolo qui a tenté une approche au vu de leurs nombreux points communs comme il l'a raconté vendredi pendant son passage sur les nuits du Cazarre enchaîné.

«J'ai senti qu'il y allait avoir une proximité entre nous» « La fois où je me suis retrouvé ridicule devant Verratti quand il arrive au PSG ? C'était bidon. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée. Il vient d'un village que je connais bien, juste à côté d'où j'ai passé 10 ans de mes vacances. Comme sur la plage, tout le monde me bassinait tout le temps avec le mec qui est d'ici, j'ai senti qu'il y allait avoir une proximité entre nous. C'est un truc que je n'ai jamais fait en tant que journaliste parce que je trouve que c'est complètement ridicule de faire ça : aller voir un mec pour essayer d'avoir une petite accroche perso. Mais je l'ai fait, je suis allé au Camp des Loges et lui ai dit : « Marco, tu sais que je connais très bien ta région » et il n'a pas du tout adhéré (rire) en plus il était gamin et timide. Il me répond à peine ». a confié Daniel Riolo vendredi soir dans l'émission de Jean-Christophe Drouet et Julien Cazarre.