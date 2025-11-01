Mbappé - Cristiano Ronaldo : C’est confirmé au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Après une première saison convaincante sur le plan personnel, Kylian Mbappé affole de nouveau tous les compteurs au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France rappelle d’ailleurs de plus en plus Cristiano Ronaldo au sein du club madrilène. Les Merengue ont d’ailleurs pris une décision avec l’attaquant de 26 ans, et la tendance se confirme de jour en jour.

Pour sa première saison, Kylian Mbappé a convaincu son monde. Sacré Pichichi et Soulier d’Or, le capitaine de l’équipe de France a été impressionnant avec le Real Madrid lors de l’exercice passé. Et comme si cela ne suffisait pas, l’attaquant de 26 ans continue d’affoler les compteurs. Avec 16 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien du PSG flambe sous les ordres de Xabi Alonso.

Kylian Mbappé, le nouveau Cristiano Ronaldo ? Comme le rapporte L’Equipe, Kylian Mbappé commence d’ailleurs à rappeler de plus en plus Cristiano Ronaldo. À l’instar du quintuple Ballon d’Or, le champion du monde 2018 est un peu plus affamé chaque jour. Le Real Madrid a d’ailleurs décidé de placer sa nouvelle star au centre de son projet, et la tendance se confirme un peu plus au fil du temps.