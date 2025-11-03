Départ de Canal+ : La décision forte de Laure Boulleau !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenue maman l’année dernière, Laure Boulleau s’était absentée de l’antenne de Canal + quelques semaines avant de faire son retour sur le plateau du CFC. Un congé maternité de courte durée pour l’ancienne joueuse du PSG, pressée de retrouver Hervé Mathoux et le reste de la bande.

En février 2024, Laure Boulleau est devenue maman pour la première fois en donnant naissance à une petite Clara. Un heureux événement qui avait poussé l’ancienne joueuse du PSG à s’absenter provisoirement de l’antenne, elle qui officie comme consultante sur Canal+. Mais ce départ n’avait pas été de longue durée…

« J’ai pris un congé maternité un peu décalé » « Six semaines plus tard. J’ai raté les huitièmes de finale de Ligue des champions, je suis revenue pour les quarts, au mois d’avril, confiait Laure Boulleau l’année dernière, dans un entretien accordé au magazine Gala. C’est moi qui ai voulu, un objectif que je m’étais fixé. Canal+ ne m’a mis aucune pression. Et puis, je savais que fin mai, les matchs allaient s’arrêter et que je pourrais couper. J’ai pris un congé maternité un peu décalé. »