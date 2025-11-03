«Manque de stabilité», le problème annoncé par Laure Boulleau

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM pointe actuellement à la deuxième place du classement de Ligue 1 derrière le PSG, le club phocéen peine à stabiliser son projet sportif en changeant radicalement son effectif chaque été. C'est d'ailleurs le problème pointé du doigt par Laure Boulleau, qui refuse pour autant de tirer la sonnette d'alarme quant à l'évolution du projet marseillais.

L'OM peut-il se prendre à rêver d'un titre cette saison en Ligue 1 ? Les hommes de Roberto De Zerbi occupent la deuxième place du classement et pointent à seulement deux points du PSG après leur victoire à Auxerre samedi (1-0). Problème : l'OM fait preuve d'une instabilité chronique chaque été en remplaçant une bonne partie de son effectif, et Laure Boulleau a d'ailleurs pointé du doigt cet élément dimanche dans le Canal Football Club.

« On se remet à douter... » « C'est assez étrange ce qui se passe à l'OM parce que je trouvais qu'on avait atteint une certaine forme de stabilité, une gestion de groupe que j'aimais beaucoup et on sent que ça reste encore fragile pour Marseille dans le sens où ils vont se remettre un doute, mais pour pas grand-chose. La stabilité, c'est ce qui manquait totalement à leur projet, mais ils ont encore quelques paliers à franchir pour être plus sereins. Ca part très vite, une défaite et on se remet à douter sur notre force alors qu'ils ont un effectif suffisamment bien constitué pour affronter ce qu'ils ont à affronter », constate Laure Boulleau.