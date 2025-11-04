Hatem Ben Arfa : Clash avec un rappeur, c'est terminé

Considéré comme l'un si ce n'est le plus talentueux de sa génération dans l'hexagone composée entre autres de Karim Benzema et de Samir Nasri, Hatem Ben Arfa a disparu du circuit il y a trois ans de cela. L'ancienne star de l'OL et de l'OM ne joue d'ailleurs plus au football à cause de défaites au five face à SDM ?
Depuis 2022, Hatem Ben Arfa est aux abonnés absents. Le talent doré de la génération 87 avec Samir Nasri et Karim Benzema notamment est sans club après de multiples expériences non concluantes notamment aux Girondins de Bordeaux et au LOSC. Pressenti pour participer à la Kings League France au printemps dernier, Ben Arfa n'a une fois de plus pas fait acte de présence. La cause ? Une double défaite au five face à l'équipe du rappeur SDM ?
«Ah les bâtards, Hatem»
« Ben Arfa, il y a deux ans de ça. Five, à Thiais dans le 94. Mon frère qui connaît un pote à lui : « Vas-y, viens on organise un five, je ramène mon équipe, tu ramènes la tienne ». Le pote de mon frère se pointe, il y a qui dans son équipe ? Hatem Ben Arfa. Wow. En face on se dit « ah les bâtards, Hatem ». Score final : +2 pour nous. Au five, tu comptes en +. Qui j'avais ramené ? Que des mecs de mon quartier dont un qui joue en D1 à Cluj en Roumanie : Issouf Macalou, mon frérot, grosse dédicace à toi. +2 ». a confié SDM pendant son interview à Offense.
«La dernière fois que j'ai vu ce mec jouer au foot, c'était au five avec nous»
Selon lui, Hatem Ben Arfa aurait signé une reconversion express au padel après cette désillusion au Stadium de Thiais. « Du coup, Hatem prend les choses en main et qui dit : « ça va, vous jouez bien, mais mon pote ne sait pas faire une bonne équipe. Venez, on rejoue la semaine prochaine, je fais l'équipe ». Il fait son équipe : +7 pour nous. Défaite pour eux. Dans notre palmarès, Ben Arfa, sympa le frère et la force, mais on l'a envoyé au padel. La dernière fois que j'ai vu ce mec jouer au foot, c'était au five avec nous ».