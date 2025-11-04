Hatem Ben Arfa : Clash avec un rappeur, c'est terminé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Considéré comme l'un si ce n'est le plus talentueux de sa génération dans l'hexagone composée entre autres de Karim Benzema et de Samir Nasri, Hatem Ben Arfa a disparu du circuit il y a trois ans de cela. L'ancienne star de l'OL et de l'OM ne joue d'ailleurs plus au football à cause de défaites au five face à SDM ?

Depuis 2022, Hatem Ben Arfa est aux abonnés absents. Le talent doré de la génération 87 avec Samir Nasri et Karim Benzema notamment est sans club après de multiples expériences non concluantes notamment aux Girondins de Bordeaux et au LOSC. Pressenti pour participer à la Kings League France au printemps dernier, Ben Arfa n'a une fois de plus pas fait acte de présence. La cause ? Une double défaite au five face à l'équipe du rappeur SDM ?

«Ah les bâtards, Hatem» « Ben Arfa, il y a deux ans de ça. Five, à Thiais dans le 94. Mon frère qui connaît un pote à lui : « Vas-y, viens on organise un five, je ramène mon équipe, tu ramènes la tienne ». Le pote de mon frère se pointe, il y a qui dans son équipe ? Hatem Ben Arfa. Wow. En face on se dit « ah les bâtards, Hatem ». Score final : +2 pour nous. Au five, tu comptes en +. Qui j'avais ramené ? Que des mecs de mon quartier dont un qui joue en D1 à Cluj en Roumanie : Issouf Macalou, mon frérot, grosse dédicace à toi. +2 ». a confié SDM pendant son interview à Offense.