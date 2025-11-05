Zidane : Laure Boulleau a craqué !

Le coup de boule tristement légendaire de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006 aurait-il donné le mauvais exemple à Laure Boulleau ? La consultante de Canal + avoue avoir craqué de la même manière que la légende de l'équipe de France durant sa carrière, et elle se confie sans détour à ce sujet.
Interrogé par On Time en avril dernier, Laure Boulleau s'était longuement confiée sur l'un des gros craquages de sa carrière en tant que joueuse. Comme Zinedine Zidane en son temps, l'ancienne latérale du PSG avait en effet donné un coup de boule à une adversaire qui l'avait faite sortir de ses gonds, et Boulleau se livre à ce sujet.
« Tu peux avoir un pétage de câble »
« J’ai déjà mis un coup de boule comme Zidane ? C’est mon seul fait d’arme. En plus, moi, j’aime quand qu’on respecte l’arbitrage ou quand on montre des comportements inadaptés, je ne vais certainement pas trouver d’excuse aux personnes qui font ça. Mais un jour, c’est vrai et c’est pour ça que quand on est joueuse souvent je dis que tu peux avoir un pétage de câble », reconnait Laure Boulleau.
« Je lui ai mis un coup de boule »
« La nana, de la première minute, elle venait me chercher, elle m’écrasait les pieds, je partais elle me mettait un coup, une béquille. C’était insupportable. Je fais une passe, je me retrouve au sol, je n’ai pas eu le temps de voir comment elle a pu me sécher les jambes, là j’ai vu rouge. En me relevant, je lui ai mis un coup de boule, c’était drôle. Et l’arbitre ne m’a pas vu, pour le coup je suis un peu maline ». Un scénario qui nous rappelle celui d'un certain Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006, à ceci près que l'ancien numéro 10 avait lui été expulsé...