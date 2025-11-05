Zidane : Laure Boulleau a craqué !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le coup de boule tristement légendaire de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006 aurait-il donné le mauvais exemple à Laure Boulleau ? La consultante de Canal + avoue avoir craqué de la même manière que la légende de l'équipe de France durant sa carrière, et elle se confie sans détour à ce sujet.

Interrogé par On Time en avril dernier, Laure Boulleau s'était longuement confiée sur l'un des gros craquages de sa carrière en tant que joueuse. Comme Zinedine Zidane en son temps, l'ancienne latérale du PSG avait en effet donné un coup de boule à une adversaire qui l'avait faite sortir de ses gonds, et Boulleau se livre à ce sujet.

« Tu peux avoir un pétage de câble » « J’ai déjà mis un coup de boule comme Zidane ? C’est mon seul fait d’arme. En plus, moi, j’aime quand qu’on respecte l’arbitrage ou quand on montre des comportements inadaptés, je ne vais certainement pas trouver d’excuse aux personnes qui font ça. Mais un jour, c’est vrai et c’est pour ça que quand on est joueuse souvent je dis que tu peux avoir un pétage de câble », reconnait Laure Boulleau.