Bertrand Latour : Le clash avec Laure Boulleau en direct !

Au lendemain de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, il y a bien évidemment été question des blessures du club de la capitale sur le plateau du Canal Champions Club. Un sujet qui a fait quelques étincelles à l’antenne. En effet, entre Bertrand Latour et Laure Boulleau, le ton est monté concernant les pépins physiques au PSG.
Ce mardi soir, face au Bayern Munich, le PSG a perdu son match de Ligue des Champions (1-2), mais pas seulement… En effet, le club de la capitale a été frappé par les blessures. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont sortis dès la première mi-temps tandis que Nuno Mendes a lui aussi été touché, victime d’une entorse du genou. Des blessures au PSG qui font beaucoup parler et génèrent même certaines tensions.
« Ça va peut-être amener un peu d’humilité au PSG »
C’est sur le plateau du Canal Champions Club que les esprits se sont échauffés entre Bertrand Latour et Laure Boulleau à propos de ces blessures au PSG. « Ça va peut-être amener un peu d’humilité au PSG. Je trouve que c’est ce qui leur manquait ces dernières semaines. Ils ont donné beaucoup de leçons à beaucoup de gens sur la gestion des joueurs. Ils ont eu peu de blessés la saison dernière, c’est sans doute le fruit de leur travail. Une saison où il n’y a pas de blessés, la réalité c’est que ça n’existe pas. Là, il y en a beaucoup. Ils ont juste un peu moins de chance », a expliqué dans un premier temps Bertrand Latour. La réponse de Laure Boulleau a alors été fracassante.
« Je te trouve de mauvais foi »
Pas d’accord avec ce qu’a dit son collègue, l’ancien joueuse du PSG a rétorqué : « Tu abuses Bertrand. Ousmane, il jouait 15 minutes ça va. Ils ne l’ont pas grillé non plus. Tu étais le premier à dire que le PSG mettait une équipe B en Ligue 1. Je te trouve de mauvais foi ». Bertrand Latour a ensuite balancé après les critiques de Laure Boulleau : « Ce que je supporte pas c’est la différence de traitement. Il y a deux mois, Deschamps s’est fait défoncer en disant ils ne comprennent rien, le médecin est une pipe car Doué s’est blessé et Dembélé s’est blessé. Hier, Dembélé n’était pas prêt. Il se blesse au bout de 20 minutes, il sort du terrain en courant tellement il est énervé. Luis Enrique a gagné la Ligue des Champions, grand mérite à lui, mais parfois il fait aussi des conneries ».