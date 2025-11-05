Bertrand Latour : Le clash avec Laure Boulleau en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au lendemain de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, il y a bien évidemment été question des blessures du club de la capitale sur le plateau du Canal Champions Club. Un sujet qui a fait quelques étincelles à l’antenne. En effet, entre Bertrand Latour et Laure Boulleau, le ton est monté concernant les pépins physiques au PSG.

Ce mardi soir, face au Bayern Munich, le PSG a perdu son match de Ligue des Champions (1-2), mais pas seulement… En effet, le club de la capitale a été frappé par les blessures. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont sortis dès la première mi-temps tandis que Nuno Mendes a lui aussi été touché, victime d’une entorse du genou. Des blessures au PSG qui font beaucoup parler et génèrent même certaines tensions.

« Ça va peut-être amener un peu d’humilité au PSG » C’est sur le plateau du Canal Champions Club que les esprits se sont échauffés entre Bertrand Latour et Laure Boulleau à propos de ces blessures au PSG. « Ça va peut-être amener un peu d’humilité au PSG. Je trouve que c’est ce qui leur manquait ces dernières semaines. Ils ont donné beaucoup de leçons à beaucoup de gens sur la gestion des joueurs. Ils ont eu peu de blessés la saison dernière, c’est sans doute le fruit de leur travail. Une saison où il n’y a pas de blessés, la réalité c’est que ça n’existe pas. Là, il y en a beaucoup. Ils ont juste un peu moins de chance », a expliqué dans un premier temps Bertrand Latour. La réponse de Laure Boulleau a alors été fracassante.