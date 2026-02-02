Cristiano Ronaldo se met en grève et refuse de jouer (la raison risque de vous surprendre)

Arrivé en Arabie Saoudite en 2023, Cristiano Ronaldo a été le pionnier de l'exode massif vers la Saudi Pro League. La star portugaise n'a d'ailleurs jamais manqué l'occasion de vanter les mérites de l'expansion du championnat saoudien. Cependant, la limite semble avoir été atteinte pour le quintuple Ballon d'Or qui a pris une décision radicale.
Lorsque Cristiano Ronaldo rejoint l'Arabie Saoudite en 2023, beaucoup se disent qu'il est devenu fou. Cependant, le quintuple Ballon d'Or a finalement été le pionnier d'un exode qui s'est généralisé. A chaque mercato, le championnat saoudien parvient à recruter de nombreux joueurs en provenance de l'Europe. Certains grands noms ont sauté le pas dans la foulée de Cristiano Ronaldo à l'image de Neymar, Karim Benzema ou encore Sadio Mané. Toutefois, trois ans après son arrivée, le Portugais commencerait à s'agacer de la différence de gestion entre certains clubs.
Cristiano Ronaldo refuse de jouer !
A tel point que Cristiano Ronaldo ne disputera pas le prochain match d'Al Nassr qui affronte Al Riyadh. Officiellement, d'après la presse saoudienne, si le Portugais n'est pas dans le groupe, c'est en vue de le protéger avant le choc contre le champion en titre Al Ittihad vendredi. Mais selon A Bola, la raison est différente puisque le quintuple Ballon d'Or aurait tout simplement refusé de jouer cette rencontre et se serait volontairement mis en retrait afin de protester contre la façon dont le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) gère Al Nassr par rapport à ses rivaux. Le PIF est effectivement propriétaire d'autres grands clubs saoudiens.
La grève pour dénoncer une différence de traitement
Il faut dire qu'alors qu'Al Nassr est peu actif sur le mercato et affiche une stratégie peu ambitieuse, ses rivaux se renforcent sérieusement à commencer par Al Hilal qui a recruté Pablo Marí pour 2M€ et qui s'apprête à lâcher 30M€ pour l'attaquant du Stade Rennais Kader Meité. Mais surtout, la rumeur d'un transfert de Karim Benzema, sur le départ d'Al Ittihad, pour rejoindre Al Hilal, aurait fini de convaincre Cristiano Ronaldo qu'il fallait agir. La star portugaise est persuadée qu'il existe une différence de traitement entre Al Nassr et les autres cadors du championnat saoudien et pense donc que le PIF renforce volontairement ses rivaux. Très agacé, Cristiano Ronaldo aurait donc décidé de ne pas jouer le prochain match d'Al Nassr et de se lancer dans ce qui ressemble à un grève. Reste à savoir comment les dirigeants du championnat saoudien vont gérer cette situation inédite avec l'immense star de Saudi Pro League.