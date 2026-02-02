Cristiano Ronaldo se met en grève et refuse de jouer (la raison risque de vous surprendre)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en Arabie Saoudite en 2023, Cristiano Ronaldo a été le pionnier de l'exode massif vers la Saudi Pro League. La star portugaise n'a d'ailleurs jamais manqué l'occasion de vanter les mérites de l'expansion du championnat saoudien. Cependant, la limite semble avoir été atteinte pour le quintuple Ballon d'Or qui a pris une décision radicale.

Lorsque Cristiano Ronaldo rejoint l'Arabie Saoudite en 2023, beaucoup se disent qu'il est devenu fou. Cependant, le quintuple Ballon d'Or a finalement été le pionnier d'un exode qui s'est généralisé. A chaque mercato, le championnat saoudien parvient à recruter de nombreux joueurs en provenance de l'Europe. Certains grands noms ont sauté le pas dans la foulée de Cristiano Ronaldo à l'image de Neymar, Karim Benzema ou encore Sadio Mané. Toutefois, trois ans après son arrivée, le Portugais commencerait à s'agacer de la différence de gestion entre certains clubs.

🚨⚠️ Cristiano Ronaldo will not feature in tomorrow’s match between Al Nassr and Al Riyadh.



His absence is not related to any physical issue nor to workload or fitness management. pic.twitter.com/k5TvpMquBR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Cristiano Ronaldo refuse de jouer ! A tel point que Cristiano Ronaldo ne disputera pas le prochain match d'Al Nassr qui affronte Al Riyadh. Officiellement, d'après la presse saoudienne, si le Portugais n'est pas dans le groupe, c'est en vue de le protéger avant le choc contre le champion en titre Al Ittihad vendredi. Mais selon A Bola, la raison est différente puisque le quintuple Ballon d'Or aurait tout simplement refusé de jouer cette rencontre et se serait volontairement mis en retrait afin de protester contre la façon dont le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) gère Al Nassr par rapport à ses rivaux. Le PIF est effectivement propriétaire d'autres grands clubs saoudiens.